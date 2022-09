INE tiene expediente abierto por proceso interno de Morena

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, Dagoberto Santos Trigo, confirmó que el instituto da seguimiento a las quejas que se presentaron durante el proceso de elección de Consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizado el pasado 31 de julio.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, Santos Trigo refirió que se atienden las impugnaciones presentadas derivado de la selección interna de ese partido, algunas de las cuales, confirmó, fueron para Ulises Bravo, pero también se tienen algunas otras por otros temas, de los cuales no reveló detalles.

Agregó que al ser procesos en los que también se ejerce dinero público, el INE no es ajeno de los mismos y se tiene que hacer una fiscalización de los recursos.

Justamente, respecto de ese tema, indicó que aunque los partidos piensan que el INE no los fiscaliza, no es así, se tiene personal en los mítines o cuando suben fotos, “hoy con la tecnología también se puede apreciar el ejercicio de recursos”.

Santos Trigo abundó que en todos los partidos hay diferencias, pero “es cierto los partidos entre más grandes son, más problemas tienen, ha habido partidos casi únicos en la historia de México y aún así con sus problemas”.

Destacó que lo más complicado es ponerse de acuerdo sobre quién va a ser su dirigente o cuales son los candidatos que van a designar para ir a una elección. “Hoy los grandes partidos, tienen problema con su propia militancia y a veces es difícil la selección porque piensan que todos tienen derecho y sí, todo pueden gobernar, pero hay procesos que tienen los partidos políticos establecidos en sus estatutos”, esto al revelar que muchas de las impugnaciones en una elección interna, provienen de los propios simpatizantes.

El vocal ejecutivo del INE habló de si existe o no coacción de parte de los partidos en el poder, incluso a nivel estatal, al respecto dijo que la principal fuerza como institución es su autonomía. “A veces eso es lo que no gusta. El INE ha sancionado parejo, no es una institución de complacencias para nadie, sino que es una institución con la responsabilidad de organizar procesos electorales aplicando la ley, quien viole la ley debe ser sancionado y esa es la mayor fortaleza que tiene el Instituto, si nosotros divagamos en eso no tendríamos fortaleza, incluso no estuviéramos aquí….A nuestra autonomía no vamos a renunciar nunca”.

Cuestionado sobre los señalamientos realizados desde el Ejecutivo Federal para el INE, Santos Trigo indicó que no es la intención del instituto tener una confrontación con nadie, porque ciertamente se requiere del apoyo institucional para lograr las actividades que el instituto lleva a cabo.

