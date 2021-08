INE Morelos llama a la ciudadanía a renovar credenciales de elector no vigentes

Brenda Castrejón Hernández, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Morelos, informó que con corte al 31 de julio de 2021 existen 50 mil 823 credenciales para votar que han dejado de ser útiles a sus titulares, ya que su año de vigencia fue “2019” o “2020”; por lo tanto, invitó a las y los morelenses que cuentan con credenciales de elector con esos años de vigencia, para que acudan a cualquier Módulo del INE a solicitar su renovación, porque ya no son válidas como medio de identificación oficial.





¿Cómo saber si mi credencial está vigente?

Señaló que, para identificar si una Credencial para Votar está vigente o no, se debe revisar la parte inferior del anverso de su INE y si el año es 2019 o 2020, deben ser renovadas. También se puede revisar la vigencia en la dirección electrónica https://listanominal.ine.mx/scpln/, e ingresar los datos solicitados para la verificación en línea.

Además, informó que, con la misma fecha de corte, en el estado de Morelos aún existen registros con credenciales de elector que perdieron vigencia en los años 2015 y 2018, un universo de 45 mil 613. Asimismo, comentó que el próximo primero de enero de 2022, perderán vigencia las credenciales con año 2021, cuya cifra asciende a 89 mil 153 registros al 31 de julio de 2021.

¿Cuáles son los horarios de atención?

La vocal del Registro resaltó que los Módulos del INE en Morelos atienden de lunes a viernes en los siguientes horarios: de 8 a.m. a 3 p.m. en los municipios de Coatetelco, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tepalcingo, Yautepec, Yecapixtla y Xochitepec; de 8 a.m. a 8 p.m. en el municipio de Cuernavaca; y de 7 a.m. a 7 p.m. en el municipio de Cuautla. Las personas deben acudir con cita previa y atender el protocolo sanitario: portar el cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar al módulo, acudir sin compañía a menos que la persona requiera de asistencia y mantener la sana distancia.

Para más información sobre el trámite de la credencial, los días y horarios de funcionamiento y los documentos que deben presentar, ingresar a la página http://www.ine.mx/, la página de Facebook/INEMorelos, llamar al número telefónico 777 313 22 54 (Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en Morelos) o sin costo al 800 433 2000.





Información del INE