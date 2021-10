INE Morelos exhorta a ciudadanía a notificar cambio de domicilio

Las y los ciudadanos que cambiaron de domicilio y aún no lo han notificado al INE para actualizar su Credencial para Votar, pueden ir a cualquier Módulo de Atención Ciudadana a realizar este trámite.

La Maestra Brenda Castrejón Hernández, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Morelos, exhortó a las y los ciudadanos que aún tengan su Credencial del INE con su domicilio anterior a que acudan al Módulo de su preferencia para actualizarla, enfatizando la importancia de contar con un instrumento electoral actualizado, con el que no sólo se ejerce el derecho al voto, sino también es utilizado como medio de identificación oficial.

Cortesía | INE Morelos

La titular del Registro Federal de Electores del INE en Morelos invitó a las y los ciudadanos que tengan su Credencial para Votar desactualizada para que acudan al Módulo de Atención Ciudadana más cercano para que soliciten la actualización de su domicilio; sólo requieren llevar en original su acta de nacimiento, la credencial desactualizada y un comprobante de su nuevo domicilio, que tenga un máximo de tres meses de antigüedad; el trámite, continuó, es muy sencillo y rápido.

La Maestra Castrejón informó que para la atención ciudadana durante esta Campaña Anual Intensa 2021, en Morelos se tienen tres Módulos fijos con doble turno: Cuernavaca y Temixco, con un horario de atención de 8 a.m. a 8 p.m., y Cuautla, con un horario de 7 a.m. a 7 p.m., y Módulos con un turno: Jiutepec, Emiliano Zapata, Jojutla, Yautepec y Xochitepec, con un horario de 8 a.m. a 3 p.m.

Cortesía | INE Morelos

Finalmente, la Vocal del Registro resaltó que las personas deben acudir con cita previa y atender el protocolo sanitario: portar el cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar al módulo, acudir sin compañía a menos que la persona requiera de asistencia y mantener la sana distancia.

Para más información sobre los domicilios, días y horarios de funcionamiento, las fechas en que los Módulos visitarán ciertos municipios y localidades, y los documentos que deben presentar, ingresen a la página https://www.ine.mx/credencial/ o la página de Facebook/INEMorelos, llamen al número telefónico 777 313 22 54 (Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en Morelos) o sin costo al 800 433 2000.