INE lanza convocatoria para participar como observador en Revocación de Mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE), lanzó la convocatoria para participar como observador y observadora del ejercicio de Revocación de Mandato 2022.

Tomando en cuenta que un observador u observadora es cualquier persona con nacionalidad mexicana que goce derechos civiles y políticos interesados en conocer las actividades que se realicen antes y después de las votaciones.

La invitación fue dedicada a las y los mexicanos que cumplan con los requisitos como lo son: ser ciudadano mexicano con credencial de elector vigente, realizar el registro en línea para solicitar la acreditación, tomar el curso de capacitación en línea o de manera presencial.

Para poder llevar a cabo el registro es importante no tener investigaciones penales o judiciales por algún delito, ser o haber sido miembro de Organizaciones o Partidos Políticos, tener o haber tenido una candidatura a puesto de Elección Popular, ser designado como funcionario o funcionaria de la mesa receptora de la Jornada de Revocación de Mandato o ser representante de Partido Político o Candidatura Independiente.

Los ciudadanos registrados tendrán derecho a observar el proceso previo y posterior a la jornada de votación, presentarse el día de la Jornada de Revocación de Mandato en una o varias mesas receptoras independientemente del domicilio registrado en su Credencial para Votar, además de solicitar ante los órganos desconcentrados del INE la información requerida para desarrollar sus funciones y además, podrán presentar ante la autoridad electoral un informe de sus actividades.

Sin embargo, también contarán con una serie de obligaciones, las cuales parten desde no obstruir las funciones de las autoridades electorales, no declarar tendencias sobre las opiniones electorales, no externar ofensas en contra de las autoridades electorales o partidos políticos, no portar distintivos relacionados con partidos políticos o de cualquier postura política.

El registro y la invitación a la participación ciudadana quedará abierto a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 3 de abril de 2022.