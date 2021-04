El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión provisional contra la reforma que obliga a los ciudadanos a entregar sus datos biométricos si quieren gozar de una línea de telefonía móvil. Lo hizo por dos motivos: porque considera que la reforma “podría no ser idónea ni proporcional” y porque la obligatoriedad de entregar biométricos tiene repercusión para el disfrute de derechos constitucionales. Es sin duda un verdadero ejemplo de Independencia Judicial, el término independencia judicial es un término de difícil aprehensión. Mientras que en Estados Unidos de América va estrictamente vinculado con la noción de accountability, en México lo podemos entender en tres sentidos: el primero de ellos es en relación a la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes; el segundo en relación a la independencia judicial como valor; y el tercero la independencia judicial como atributo de la jurisdicción. Respecto al primero, recordemos que México está constituido como una Federación de conformidad con el artículo 40 constitucional y el Poder se encuentra dividido para su ejercicio en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, no podemos hablar de una independencia absoluta, sino que la independencia es flexible. Respecto al segundo sentido de independencia judicial, podemos decir, que se concibe como un valor del juez. El Código de ética del Poder Judicial de la Federación, incluye entre los valores, la independencia judicial. Asimismo, diversas resoluciones de la S.C.J.N. hacen referencia a la independencia como valor. En ciertos países como Alemania, la noción de independencia judicial está estrechamente relacionado con la conciencia que tiene el juez sobre su labor. Por lo tanto, la independencia judicial es mucho más que un valor de índole personal de cada uno de las personas que intervienen en la administración de justicia, especialmente el juez. La independencia es un atributo de la jurisdicción, precisamente este es el tercer sentido en el que podemos referirnos a la independencia judicial. El artículo 116 constitucional fracción III en los párrafos primero y segundo, refiere nuevamente a la independencia judicial: “III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. El juez Gómez Fierro ha sido un verdadero desafió para la 4T y su mayoría legislativa. Está en la mira del presidente por su aplicación de la ley para proteger a los inconformes de las reformas en materia energética, primero contra los acuerdos de escritorio del Gobierno federal y luego contra los cambios legislativos. Todo, desde el legítimo derecho que la Constitución confiere a los ciudadanos. Gómez Fierro es titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa con especialización en competencia económica y telecomunicaciones. Llegó al puesto el 16 de febrero de 2020, en sustitución de la jueza Silvia Cerón Fernández, y tiene buena reputación entre los abogados que han litigado en su juzgado. Es coherente en su criterio jurídico, con técnica, especificidad y minuciosidad, comentan algunos abogados. El juez Gómez Fierro no le teme a la furia del presidente López Obrador, lo que lo legitima sin duda son sus resoluciones y lo hace destacar entre los responsables de administrar justicia y defender derechos fundamentales en México. Sin embargo, las acusaciones del subsecretario de seguridad Ricardo Mejía, contra el Juez Federal por la suspensión concedida contra el PANAUT, son graves y calumniosas. Defender y servir a la Constitución, es la misión del juzgador. El cargo de todos los servidores públicos está basado en la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, que el padrón biométrico viola, además de Tratados Internacionales y los Acuerdos Europeos recientemente firmados. El Juez es valiente, sin duda, como hay cientos de juzgadoras y juzgadores, pero ese es su trabajo y todos nos vemos en él, como una persona que no ve como un simple accesorio a la Constitución y como un adorno a la Independencia Judicial, contrario a eso la ve como nuestra guía fundamental, y como el camino para el fortalecimiento de nuestra democracia y la constante que nos cohesiona como Nación; La Independencia Judicial es el pilar de la democracia y todos debemos de defenderla, porque el valor de un juzgador es mayor que los intereses políticos para intentar someterlos, que vengan más jueces Gómez Fierro en nuestro país y en nuestro Estado.