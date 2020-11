Incrementan ciberdelitos durante la pandemia

Para estar seguros en la red y protegernos de los ciberdelincuentes, hay que desconfiar de las ofertas atractivas, de enlaces y correos electrónicos sospechosos y más si contienen un enlace y en las redes sociales no hay que publicar toda nuestra información, esto es lo más fácil, la forma más sencilla de protegerse, controlando lo que publicamos, teniendo en cuenta que lo que publicamos, no solo yo lo estoy viendo sino muchísimas personas, son las recomendaciones que hace a los cibernautas el oficial Saldaña, policía tercero de la Unidad Cibernética de la Comisión Estatal de Seguridad.

Explicó que la seguridad cibernética tiene como principal objetivo proteger nuestra información, todo lo que tenga que ver con nuestra integridad en redes sociales, entonces la seguridad informática se enfoca más a los procesos para proteger la integridad y utiliza herramientas y estrategias de prevención para poder checar cuales son páginas buenas, las paginas malas, y para ello utiliza herramientas como pueden ser software, antivirus, utiliza todo ese tipo de software que nos pueden ayudar a tener una mejor navegación.

Ante el incremento exponencial que se ha tenido en lo que va del año de la cibernética por la pandemia se le cuestiona qué personas son las que estarían más expuestas a ser víctimas de un ciberdelito y nos explica que se pudiera pensar que son los niños por el incremento en el uso de dispositivos móviles precisamente por la contingencia pero realmente, destacó que todos estamos expuestos, si en mayor cantidad los niños, porque están utilizando más las redes sociales, pero de la misma manera los adultos, por lo que insistió en que todos podemos estar expuestos.

Señaló los ciberdelito más cometidos son acoso el cibernético, que es cuando estamos recibiendo mensajes de alguien que no conocemos, además del fraude, como consecuencia del comercio electrónico , porque se están utilizando más redes sociales, para realizar compras, todo ello motivado por los protocolos sanitarios que se tienen que cumplir para evitar en todo lo posible más contagios.

Refiere se debe estar siempre atentos al entorno y para realizar pagos virtuales se debe tener precaución, porque no todas las páginas son reales, confiables pero se puede revisar si tienen el protocolo de seguridad o el https ya que eso nos indica que hay una transacción confiable o segura, y destacó que obviamente no hay que comprar nada en redes sociales porque las redes sociales no son una plataforma de venta ni de compra de producto, además de no proporcionar bajo ningún argumento nuestra información bancaria.