Incomodarán a quien no use el cubrebocas en Cuernavaca

El alcalde Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, sentenció que la persona que no porte cubrebocas en las calles de su municipio será incomodada por el personal del Ayuntamiento hasta que se lo coloque, luego de que se tomara la determinación de que éste debe usarse de manera obligatoria sin que amerite una sanción económica, sin embargo, será una incidencia moral.

“Descartado totalmente que se vayan aplicar sanciones económicas, no somos un Ayuntamiento sancionatorio, sino propositivo; tampoco la intención tiene fines recaudatorios porque la economía no está para ello; lo que haremos, es que el personal creará incomodidad como autoridad; me refiero a seguirlos y ser insidiosos en el uso del cubrebocas”.

El cabildo de Cuernavaca junto con el Comité Municipal de Contingencia, determinaron hacer obligatorio el uso de cubre bocas a quienes transiten por las calles, como una medida para evitar el repunte de contagios y decesos debido ala apertura de las actividades comerciales, sin embargo, la obligatoriedad no contempla una sanción administrativa ni económica.

La decisión de volver al semáforo de riesgo color rojo y con ello al confinamiento, queda en manos de las autoridades estatales, puntualizó, puesto que lo dejó en claro a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “con la resolución que emitió así que el Ayuntamiento respetarán y acatarán las determinaciones de la Secretaría de Salud”.

Lo anterior lo expresó durante la instalación de un módulo de primeros auxilios en donde personal de Protección Civil municipal estará dando atención a quienes lo requieran en el primer cuadro del Centro Histórico de Cuernavaca.

EVITAR REPUNTE

Por último, el edil capitalino negó que se exista la intención de aplicar un despido masivo en el municipio, aclarando que quienes han sido separados de sus funciones fue porque cometieron “errores o como consecuencia de sanción administrativa” que afectaron a la comuna.

“Esas listas son falsas, en ellas incluso hay personas jubiladas y otros nombres que pertenecen a personal de administraciones anteriores; nosotros no contratamos nuevo personal, es el que ya se tenían, no hemos sindicalizado a nadie, es mucho lo que se eroga en nómina pero es lo que encontramos”.