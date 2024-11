Incendio en Cuernavaca: Vecinos piden apoyo para don Martín

El incendio que se registró la noche del jueves 21 de noviembre en el domicilio de don Martín, dejó en cenizas todo su patrimonio y afectó también a su perrito "Chocolate", por lo cual, los vecinos se organizaron para ayudarlo, por lo que piden a las autoridades apoyarlo.

"Afortunadamente el amigo Martín no se encontraba en casa, si no ahí hubiera quedado... es pérdida total, desgraciadamente... deben de ayudarlo porque es pepenador, no tiene chamba. Son los vecinos quienes nos estamos dando a la tarea de apoyarlo con algo y ahora hay que edificar su vivienda. Ahí sí yo le pido a las autoridades gubernamentales, estatales y municipales el apoyo", contó Eder Solís Covarrubias, amigo y vecino de Martín.

Un incendio consumió la casa entera de don Martín. / Enrique Domínguez / El Sol de Cuernavaca

Luego de que los bomberos sofocaran las fuertes llamas del inmueble, don Martín tuvo que dormir algunas horas en la calle, pero el frío le hizo solicitar apoyo a una vecina, pues no le quedo absolutamente nada.

Se quedó en la calle a dormir porque no hay de otra, ojalá las autoridades tomen partida en esto y se le brinde el apoyo correspondiente

Dijo Solís Covarrubias

En cuanto a su perro "Chocolate", fue llevado a un veterinario con el apoyo de más personas para recibir la atención que requería en sus quemaduras.

"Lleva quemado el lomo el pobrecito y parte de la cara... ahora la cooperación entre los vecinos para pagar las curaciones del perrito", indicó el amigo de don Martín.

Solís Covarrubias señaló que afortunadamente el incendio no llegó a mayores, pero volvió a recalcar que don Martín necesita el apoyo de la gente y las autoridades.