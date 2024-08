INAH frenó trabajos en predio de Zacatepec: madre buscadora

Hace poco más de un mes, integrantes del colectivo Buscadoras del Sur localizaron nueve cuerpos enterrados en una fosa clandestina ubicada en un predio particular aledaño al Cerro de la Tortuga, en Zacatepec; sin embargo, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) frenaron la búsqueda y el rescate de los cuerpos hallados, lo que generó indignación entre las familias de personas desaparecidas.

Cuestionaron a las autoridades del instituto por esta decisión: “¿Por qué suspendieron la búsqueda en Tetelpa? Pararon la búsqueda en un predio particular. Eso va en contra de nuestro derecho de encontrar a nuestros hijos en donde sea”, dijo Margarita Pérez Ramírez, madre de Pedro Bahena Pérez, desaparecido desde el 8 de enero de 2022.

Desde hace más de un mes que localizaron y se rescataron nueve cuerpos de siete hombres y de dos mujeres no se ha podido reanudar la búsqueda, porque de acuerdo con el INAH esta es una zona arqueológica; sin embargo, Margarita asegura que ahí no se ubican vestigios arqueológicos, “incluso hay construcciones particulares”.

Quiero que nos escuche Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora electa de Morelos, Margarita González, los diputados federales y locales, ¿porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia detuvo la búsqueda y rescate de cuerpos de una fosa clandestina en Tetelpa, en el municipio de Zacatepec?.

De acuerdo con Margarita Pérez, la respuesta del INAH del porqué tendrían que parar labores es debido a que el predio está dentro de una zona arqueológica; sin embargo, asegura que se trata de un predio particular ubicado a un costado del Cerro de la Tortuga.

“No entendemos por qué personal del INA no se hace presente para que vea que no pretendemos sacar nada que no sea a nuestros hijos, esposos, padres, hermanos, hermanas. No se vale que detengan una búsqueda tan importante”.

Margarita busca a su hijo Pedro, quien desapareció el pasado 8 de enero de 2022 cuando salió de su casa rumbo a la explanada Emiliano Zapata, en Zacatepec, donde se reuniría con un amigo. Sin embargo, no ha regresado a casa.