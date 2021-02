IMSS Morelos inicia aplicación de segunda dosis de vacunación

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos comenzó este miércoles la aplicación de la segunda dosis de vacunación contra el Covid-19 al personal de salud, como parte de la estrategia de coordinación del sector salud.

En el IMSS Morelos arrancó la aplicación de la vacuna en el Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1 en Cuernavaca, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 en Zacatepec y en el Hospital General de Zona No. 7 en Cuautla.

Las primeras personas en recibir la vacuna en el HGR No. 1 fueron el médico Gerardo “N” y le fue aplicada por la enfermera Lorena Juárez Flores, y la médica Marlen “N” y la aplicó la enfermera María Guadalupe Galicia Chávez.