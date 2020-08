IMSS: Mastógrafos móviles brindan servicio hasta el 15 de agosto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos continúa, este mes de agosto, con los recorridos de los mastógrafos móviles por distintas Unidades de Medicina Familiar (UMF), informó el coordinador auxiliar de Atención Médica, Jair Jiménez Gil.

Los grupos de atención son mujeres de entre 40 y 69 años de edad, así como quienes tienen antecedentes hereditarios de cáncer de mama.

Los mastógrafos móviles ofrecerán servicio hasta el 15 de agosto en la UMF No. 23 en Civac, en el municipio de Jiutepec; en la UMF No. 4 en Jojutla, y en la UMF No. 7 en Cuautla. El horario de atención será de 08:00 a 18:00 horas.

El estudio consiste en cuatro proyecciones (imágenes) y tarda aproximadamente de tres a cinco minutos.

Las derechohabientes interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos: estar vigente en sus derechos de seguridad social, y presentarse con baño corporal, sin talco, desodorante, perfume, crema ni aretes, y llevar ropa cómoda, preferentemente de dos piezas.

Cabe destacar que en estas unidades móviles se pide a las derechohabientes acudir con cubrebocas, así como mantener la sana distancia.

