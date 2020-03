Imputan al ex alcalde de Zacatepec por entregar una obra "fantasma"

Por presuntamente haber reportado una obra pública como terminada sin que esta se haya llevado a cabo, la Fiscalía Anticorrupción imputó al ex presidente municipal de Zacatepec, Francisco “N”, por los delitos de Ejercicio Abusivo de Funciones y Ejercicio Ilícito del Servicio Público.

La jueza acordó la aplicación de medidas cautelares consistentes en ir acudir a firmar una vez al mes a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), no salir del país y la prohibición de acercarse a las calles Otilio Montaño y Emiliano Zapata.

En boletín de prensa, la Fiscalía informó que el agente del Ministerio Público expuso la investigación que se desarrolló, a partir de la denuncia promovida por la administración actual del ayuntamiento de Zacatepec, relacionada con la causa penal JC/94/2020.

….De los elementos documentales y testimoniales recabados, se desprende que el ex alcalde reportó como realizada una obra de drenaje sanitario, programada para las calles Emiliano Zapata y Otilio Montaño en la colonia 10 de abril del municipio de Zacatepec, pero no existen evidencias de que los trabajos se hayan ejecutado, aunque sí fueron pagados a una empresa que presuntamente no existe.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho "A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa"