“Imposible seguir gobernando sin resolver casos Robles y LeBarón”

Ha llegado la hora en que es imposible seguir gobernando si no se resuelven casos como los de Rosario Robles y Adrián LeBarón, que son “emblemáticos por razones obvias: de venganza, de rencor público, pero hemos escuchado voces que vienen de muy arriba comprometiendo la dignidad del cargo en el imperio de la justicia y de la ley”, advierte el catedrático emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y abogado de ambos, Raúl Carrancá y Rivas, quien retó a las autoridades a cumplir el compromiso “donde el derecho, la dignidad, la decencia, están de por medio en beneficio del país”.

Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, ha cambiado de abogados. Contrató este fin de semana al despacho de Raúl Carrancá, y el ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, quienes han planteado un cambio de estrategia de la defensa que buscará no sólo retirar la prisión preventiva, sino demostrar su inocencia.

El despacho lleva también el caso de Adrián LeBarón, quien después de sufrir los asesinatos de esposa, hija y nietos a manos del crimen organizado, no es reconocido como víctima por el Estado, lo que reduce sus derechos y esperanza de lograr la justicia.

El Sol de Cuernavaca habló en exclusiva con los titulares de la firma de abogados sobre ambos casos.

El de Rosario Robles es jurídico y político, y en él “se ha utilizado a través de medios inmorales la presencia o la figura del presidente que está manejando un acto de venganza. Le queremos hacer ver al presidente que la venganza no tiene absolutamente nada qué ver aquí. Que la opinión pública está confundida porque se ha corrido esa especie que desde luego es injusta porque contradice sus palabras más serias”, sugiere Carrancá.

Es un caso fundamentalmente jurídico y político por su resonancia, pero también “es un caso moral, de alta moral social, en contra del presidente no veo de dónde, al contrario, se ha dicho que viene la orden del presidente, y si no del presidente, que viene de muy arriba, pero él… ha manifestado que es enemigo de la venganza y de hacerse justicia por propia mano, y que él busca el apoyo de la ley, ese es su compromiso moral que nosotros reclamamos como despacho y como abogados”, expone en la entrevista.

Manuel Martínez Garrigós nos explica el cambio en la estrategia “debe hacerse una reflexión profunda de lo que obra en el expediente que a todas luces es una cuestión más política que jurídica, del análisis que hemos hecho no se le debía aplicar prisión preventiva justificada porque al final ya logró revertir la medida, pero ahora se la aplican porque estaba en Florencia aunque regresó a dar la cara, con lo que demuestra que no hay riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, y por ese movimiento le aplican la medida cautelar”.

“Pero al tiempo de combatir esa medida, también debemos ver cómo le damos celeridad al proceso jurídico para demostrar su inocencia. Luchar contra la medida cautelar es fundamental, pero también debe avanzarse para demostrar que no es culpable”, adelanta Martínez Garrigós.

Defendiendo a LeBarón

A más de dos años de que su hija y sus cuatro nietos fueran asesinados en Chihuahua, Adrián LeBarón Soto no es reconocido como víctima por el Estado mexicano. Ha estado en todas las audiencias del caso, ha pedido información que le ha sido negada. “Consideran las autoridades que no puede ser víctima porque no se ha lesionado un interés individual, sino el interés social”, sintetiza su abogado, Raúl Carrancà y Rivas, y advierte “lo cual nos choca y nos parece absurdo porque no puede haber interés social vulnerado si previamente no se lesionó un interés individual o particular”.

“En pocas palabras, le matan a la esposa, le matan a un nieto, le matan a una hija y la masacre que todos conocemos, y él no es víctima. Bueno ¿entonces qué esperan para que sea víctima, que lo maten a él o qué?”, se está luchando para que se le reconozcan sus derechos de víctima y pueda tener presencia no sólo de facto, sino de juré, asegura el abogado catedrático emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y reconoce que el carácter de víctima de LeBarón afecta al Estado Mexicano. “Fue un atentado al interés social, pero al interés nacional de la seguridad, a través de una víctima concreta y específica que es LeBarón y las gentes que fueron sacrificadas en la masacre que todos recordamos, entonces es un problema de seguridad nacional, en la que el personaje principal, sin dejar de ser víctima de manera evidente, palpable y notoria, es LeBarón. Esa va a ser nuestra lucha principal, independientemente de los pormenores de tipo técnico jurídico que ya iremos presentando”.

Si no se reconoce el carácter de víctima de Adrián LeBarón, advierte, esa seguridad nacional que se supone se está guardando, queda como un factor de utopía, como algo totalmente abstracto, en tragedias que sufre gente de carne y hueso, que ha sido víctima de lo que está pasando, y en esto el gobierno no puede ser insensible. “No lo ha sido, en sus tres expresiones, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no ha sido insensible, y ahí es donde nosotros tenemos que llamar la atención poderosamente”, explica.

¿Es posible dialogar con el Estado Mexicano, una estructura durísima que a veces sólo responde “interés nacional” o “seguridad nacional”? - preguntamos.

Es posible siempre que se interponga la invocación de la ley y del derecho- responde- y llamarle la atención al Estado de que está empeñado el mantener el estado de derecho, la justicia, la igualdad, la seguridad, y a través de los medios que nos permite la ley y la doctrina tocar esa puerta. Es posible, pero no como concesión, sino como llamada de atención jurídica, social, política y con la mayor energía, porque no podemos vivir en esta inseguridad que afecta al Estado, a la Nación, y a los individuos.

Aunque advierte que no se trata de un diálogo personal, sino con la ley en la mano, y “haciéndole ver al Estado que hay ciertos principios fundamentales que no se pueden soslayar ni pasar por alto sin que se quebrante la propia estructura del Estado”. Este argumento, adelanta, “nos da gallardía política y gallardía jurídica”.

El caso LeBarón puede dar esperanza a un país donde la impunidad ronda el 90 por ciento y la violencia es cosa de todos los días, por eso es fundamental, asegura Carrancá y Rivas, utilizar los instrumentos de la ley para solucionarlo “sería emblemático, sin duda alguna. Se ha presentado como una coyuntura necesaria en estos momentos para que sea la puerta que abra a una consideración del estado sus tres niveles, sobre la importancia de mantener vigente la ley, vigente el derecho y vigente la justicia. Sería fundamental que escuche nuestra voz”.





Van contra ley de delincuencia organizada

Los dos casos son emblemáticos de un sistema judicial putrefacto, por lo que es necesario demostrar por la vía del derecho que en estos casos la ley es injusta, “que por ejemplo, la ley contra la delincuencia organizada es una porquería, que reta, se enfrenta y contradice a la Constitución, demostrarlo palpablemente en primer lugar, y en segundo lugar crear conciencia en el funcionario de que es imposible, con instrumentos inadecuados lograr un resultado justo...pero esto no sólo le corresponde al abogado, sino al propio Estado, a la autoridad, que debe entender que con una ley de ese tipo, con todas las deficiencias que hemos encontrado y que están debidamente comprobadas por su ineficacia e inutilidad no es posible lograr la justicia, y esto tenemos que demostrarlo, lo estamos demostrando y lo vamos a poner en cara de la autoridad para que resuelva el problema en beneficio de la seguridad nacional y de la seguridad individual, de las víctimas en este caso que son nuestros clientes, Rosario Robles y Adrián LeBarón”.

La ley contra la delincuencia organizada va contra el espíritu garantista de la Constitución mexicana, es decir, no salvaguarda la presunción de inocencia pues parte de considerar al sujeto como culpable antes de cualquier juicio, señala Martínez Garrigós.

“En el caso LeBarón él es víctima y puede coadyuvar en el proceso contra los 20 detenidos por la masacre, pero sólo en el delito de homicidio, y en el delito de delincuencia organizada hay un tope, porque está la ley contra la delincuencia organizada; y afecta a sus derechos porque no puede colaborar en la investigación, pero tampoco les reconoce como víctimas”, explica.

El papel de los medios

Raúl Carrancá advierte del interés de que los medios se hagan eco de lo que ocurre en el caso y en otros más que se han hecho bastante públicos. “Porque vivimos en una sociedad dinámica donde no todo puede estar circunscrito a los tribunales en medio de una secrecía chocante e injusta, sino que los medios sepan lo que está sucediendo, de tal suerte que la víctima que es LeBarón, se ha convertido en el personaje principal de un drama de nivel nacional que tiene qué ver con la inseguridad reinante”.

Sí cobrarán la defensa de Rosario Robles

Preguntamos porque Rosario Robles ha declarado en varias entrevistas que no tiene dinero, ¿le van a cobrar? Y Raúl Carrancá advierte, “todo servicio profesional requiere y reclama de honorarios, estamos manejando los que reclamamos honorarios justos, pero desde luego se les va a cobrar”.





