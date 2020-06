Imposible, sana distancia en el transporte público de Morelos

Aunque la Secretaría de Movilidad y Transporte indicó que para mantener la sana distancia en las unidades con itinerario fijo el pasaje se debe de limitar a un 75 por ciento de su capacidad, Rodolfo Tizcareño Martínez, presidente de la ruta 13 Oaxtepec , señaló que por la mala situación que enfrenta el transporte público en la actualidad, las unidades viajan al 25 por ciento de su capacidad, agregó que por el tamaño y forma de las unidades es prácticamente imposible poder mantener espacio de un metro entre usuario y usuario.

De manera oficial, la secretaría solicitó desde hace algunas semanas el apoyo a los concesionarios y operadores del transporte público para cumplir las medidas de seguridad y evitar posibles contagios de Coronavirus dentro de las unidades del transporte público, uso de gel antibacterial, unidades ventiladas durante el trayecto del derrotero, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos, bote de basura con tapa, así como sumarse a la jornada de sana distancia manteniendo entre un 50 y un 75 por ciento de capacidad de usuarios dentro de cada unidad.

Asimismo, se estableció que el ascenso y descenso de la unidad solamente será por la puerta delantera, con la finalidad de aplicar gel antibacterial o cualquier otra solución desinfectante; No permitir que el usuario aborde unidades de transporte público sin el uso de cubrebocas.

Al respecto el presidente de la ruta 13 señaló que actualmente mente las unidades están circulando casi con un 25 por ciento de su capacidad, esto debido a que hay muy poca gente en las calle debido a las indicaciones de aislamiento.

“No llegamos ni al 25 por ciento de capacidad, prácticamente van vacías y es muy rara la unidad que va con más de la mitad, van con una, dos o tres personas”.

En este sentido el entrevistado señaló que será muy difícil poder mantener la sana distancia dentro de las unidades del transporte público, pues por el tamaño y la forma de las unidades no se cuenta con el espacio necesario para poder transportar a la ciudadanía guardando la sana distancia.

“Aunque las personas se sienten uno atrás y uno adelante o en diferentes asientos no hay espacio para poder mantener el metro y medio entre cada persona, además el viajar con tan poca gente no sería redituable para los choferes la gasolina ya está subiendo y no podemos viajar con tan poca gente, por ello nos estamos enfocando en buscar otras alternativas para garantizar seguridad y prevenir contagios”.