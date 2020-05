Imposible, regreso a la normalidad en Morelos

Medias como el lavado de manos y la sana distancia llegaron para quedarse en Morelos, relata el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) e integrante de la Academia de Ciencias, Emanuel Orozco, una vez que la capital y el estado regrese a la “nueva normalidad”, lo cual no podría ocurrir a corto plazo.

“El reforzamiento de las medidas de higiene básica, como el lavado obsesivo de manos sobre todo cuando tocaste superficies dudosas, el saludo de beso son costumbres que tendrán que modificarse drásticamente; evitar el contacto personal, el uso de cubrebocas y caretas son medidas que llegaron para quedarse”, comenta el investigador.

En cuanto a las escuelas dijo que de acuerdo con los pronósticos, tendrán que adoptarse medidas de otros países como China, que utilizan “pequeñas cabinas para mantener a los niños lo más aislado posibles, menos expuestos al virus, delimitar la movilidad y por supuesto el uso de cubrebocas y caretas”.

El también integrante del Comité Municipal para la atención del Covid-19 en Cuernavaca, Emanuel Orozco fue cuestionado sobre si la capital como destino turístico volverá a ser lo que era y respondió que los prestadores de servicios tendrán que adecuarse a las nuevas formas de atender a la población.

“Definitivamente no, de acuerdo a como se está comportando la pandemia no. Hemos visto experiencias en países como Alemania, los suecos, en donde se levantó la cuarenta y tuvieron repunte de mortalidad incrementado la demanda del servicio en los hospitales, no hay condiciones para normalizar nuestra cultura como lo fue en otro momento”, refirió.

Advirtió que los prestadores de servicios “tendrán que innovar en la parte económica, en la actividad social, y no es que vaya a pasar sino que ya está pasando; en Cuernavaca en donde es famoso turísticamente la visita a restaurantes ya no se podrá, y esto tendrá que convertirse en venta a domicilio, hemos visto que muchos ya tuvieron la habilidad para sobrevivir, muchos de manera exitosa”.

Los carnavales, rituales culturales y el uso de balnearios sufrirán cambios. “Un ejemplo el festival del 10 de mayo en donde no se tuvieron reuniones privadas; los balnearios tendrán que innovar", refirió el investigador.