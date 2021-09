Impepac recibirá apoyo del Congreso Estatal

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez, confirmó que este lunes darán respuesta a la ampliación presupuestal solicitada por el Impepac; adelantando su disposición de apoyarlos económicamente.

En la sesión de Pleno, el pasado jueves, la LV Legislatura fue notificada del requerimiento por parte del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), mediante el cual pidió nuevamente al Congreso se pronuncie en relación a la iniciativa de ampliación presupuestal al órgano electoral local, a fin de que emitan una resolución fundada y motivada.

El legislador de Nueva Alianza refirió que están en el análisis, a marchas forzadas, de dicho ordenamiento, coadyuvando con la Secretaría de Hacienda estatal para dar cumplimiento a lo legal pero también a lo que socialmente les demanden.

Sostuvo que el día de hoy vence el término para que puedan manifestarse sobre la petición, dejando claro que buscan apoyar no solo a los municipios sino también a los organismos constitucionales autónomos, lo cual se verá reflejado en el paquete económico 2022.

Al ser un tema presupuestal, reconoció, tendrán que hacer las modificaciones correspondientes, teniendo que responder por las omisiones y desatención de sus predecesores; y es que la pasada legislatura no cumplió con el fallo para otorgar la ampliación presupuestal, al contrario, la entonces Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a través de un punto de acuerdo, planeaba pronunciarse en contra de entregarles más dinero.

Cabe recordar que al no ser aprobado el presupuesto solicitado, en enero de este año el Impepac solicitó una ampliación presupuestal, pero al no obtener respuesta favorable interpuso un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que fue reencausado, en su momento, al TEEM, en contra del gobierno del estado y el Congreso de Morelos por no autorizar los recursos necesarios para el proceso electoral 2020- 2021.

De la ampliación solicitada recibieron poco más de 75 millones de pesos; en mayo, les entregaron otros 15.5 millones de pesos y ahora están en espera de conocer cuánto será la cantidad que se les va a entregar.