Impepac debe establecer mecanismos de autoadscripción: Maluti Lúa

Mildred Maluti Lúa, representante de la comunidad afromexicana, consideró necesario que el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) debe establecer los mecanismos de una autoadscripción calificada que avalen con un tiempo prudente que se ha trabajado por la comunidad y que se conoce a la misma.

"Las personas que se postularon como afrodescendientes cumplieron con los criterios de autoadscripción simple que le solicitó el Impepac; que es únicamente reconocerse como afrodescendiente con una carta bajo protesta de decir verdad y eso es todo", enfatizó Maluti Lúa.

Señaló que de las autoridades electas que se autoadscribieron como afrodescendientes ninguna ha hecho trabajo por la comunidad.

"En las mesas de trabajo que tuvimos con el Impepac en 2022, algunos compañeros manifestamos la necesidad de la autoadscripción calificada para poder ocupar espacios de representación", dijo Maluti Lúa y explicó que toda persona tiene derecho autoadscribirse como afrodescendiente, pero que eso no basta, pues para asumir un puesto de representación se necesita realizar trabajo por la comunidad.

"No puedo yo decir que me reconozco como afrodescendiente y por eso voy a participar, eso no nos garantizaría que se pueda avanzar y poder equilibrar todos estos años de deuda histórica con nuestra comunidad".

Y agregó: "Pueden ser afrodescendientes, ellos se reconocen a la mejor como afrodescendientes, pero personas con este trabajo por la comunidad, de los que yo conozco no quedó nadie".

Finalmente, indicó que lo óptimo sería que realmente sean tomados en cuenta para trabajar junto con el órgano electoral para imponer requisitos y que las personas que asumirán un cargo y se asumen de la comunidad afromexicana realmente se comprometan a trabajar por la misma.