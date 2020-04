Impensable, darle uso a hoteles como hospitales

No hay condiciones para que los hoteles se habiliten como hospitales temporales para pacientes de Covid-19, manifestó el delegado en la zona sur de la Asociación de Hoteleros, Ernesto Montes Monter, quien advirtió que hasta el momento, no hay información clara de las autoridades sobre el tema.

El empresario lamentó la información tan ambigua que hay sobre el tema: “desafortunadamente no hay información detallada, eso salió un comunicado que mandó Salud y Turismo Federal, donde daban indicaciones del protocolo a seguir para el manejo de turismo nacional o extranjero que llegue al hotel y presente síntomas del Covid-19, y señalaban algunas cosas sin embargo no estaban diciendo con exactitud o precisión nada”.

Reconoció que entre líneas citaba que los hoteles podrán ser en momento necesario, convertirlos o adaptarlos como hospitales temporales, y a eso mucha gente no le dio la importancia; “a mí me llamó la atención, porque considero que como empresario o microempresario, eso debe ser más serio, debemos ser responsables y eso me parece un tanto absurdo porque a lo mejor si esto se convirtiera en algo incontrolable y esperamos que no sea así, a lo mejor sí se tendría que acondicionar algunos hoteles”.

"Sin embargo como se está manejando, a la Asociación de Hoteleros del Estado de Morelos, nos queda claro es irresponsable”; ya que antes que los hoteles deberían habilitarse las instalaciones de las unidades deportivas, con tiendas de campaña, hospitales provisionales que sean manejados por el Ejército Mexicano o la Marina, para atender a estos pacientes, ya que los hoteleros no tienen personal, ni la idea remota de atender este tipo de situaciones.

Consideró un absurdo que se convierten en hospitales, los hoteles, pero varias de las decisiones que están tomando son sin una planeación estratégica, cómo van a suministrar de equipo médico de respiradores, de personal si no pueden con los hospitales que tienen, señaló; “perdón pero no les voy a creer nunca, porque eso es lo que nos han enseñado, que mienten, no son congruentes, es imprudente, que por un lado nos pidan que sigamos pagando los sueldos los empleados, y por otro lado no nos dicen que se cierren cuando es una fuerte ingreso”.

Monter advirtió; “en Morelos hoy todos los hoteles están cerrados, siguiendo el principio de solidaridad de preocupación del tema sanitario, porque ni siquiera en eso han sido claros, la forma en que lo van haciendo no es la mejor, pero nos solidarizamos con el aviso, los cerramos y al cerrarlos cerramos nuestra fuente de ingreso y algunos de nosotros trataremos de cumplir con el salario de los trabajadores, en el caso de nuestra familia, no hemos despedido a ningún trabajador y hemos estado platicando con ellos para convencerlos de que a lo mejor no les vamos a poder pagar al 100%, pero si una buena parte con el objeto de que tengan para comer y nosotros no podemos dar más porque no hay de dónde”.

