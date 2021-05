Imipe impulsa plataforma para que candidatos hagan declaración 3 de 3

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe) impulsa una plataforma para que los candidatos a cargos de elección presenten sus declaraciones patrimoniales, informe fiscal y de intereses; esta plataforma de 3de3 abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener mayor información para elegir a sus representantes en las urnas; en Morelos no una ley correspondiente a diferencia de otras entidades, aunque la entidad encabeza diversos rubros de corrupción.

El proyecto contará con el apoyo del Órgano Garante de Jalisco, por ello, el IMIPE, junto con el instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), la asociación nacional Transparencia Mexicana, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y representantes sociales, empujará que los candidatos en la entidad se sumen a la una buena práctica, mostrando su disposición y compromiso en actos de rendición de cuentas, al informar y permitir poner al escrutinio de los ciudadanos e interesados una versión publica de su patrimonio.

Sobre esto, la comisionada presidenta del IMIPE, Dora Ivonne Rosales Sotelo, señaló: “Reconozco que este gran proyecto (3 de 3) tiene su origen desde la sociedad civil organizada; personas que trabajan en pro de una democracia más participativa y que desde sus trincheras aportan en positivo para buscar soluciones que beneficien a todas y todos. En este tipo de prácticas no caben los intereses personales ni aspiraciones ilegítimas, no caben las ambiciones egoístas y sobre todo no cabe la opacidad”.

Sobre la mencionada plataforma, desarrollada por el Órgano Garante de Jalisco y compartida con Morelos para su operación, dijo que forma parte del trabajo en colaboración desde el Sistema Nacional de Transparencia en pro del beneficio común.

Asimismo, la consejera, Mayte Casalez Campos, coincidió con la postura del presidente del Comité de Participación Ciudadana, Edgar López Betanzos, al destacar que la participación de la sociedad permite tener procesos más claros y transparentes, que permiten a la ciudadanía generar mejoras que se requieren en las Instituciones.