Iglesia Católica pide a diputados defender la vida

Como ocurrió en 2018 con la pasada legislatura, la Diócesis de Cuernavaca no descarta reunirse próximamente con los actuales diputados del estado, a fin de conocer sus propuestas legislativas pero también solicitarles puedan trabajar y transitar por el bien común, atendiendo los problemas sociales que se viven en cada municipio.

Tras felicitar a los legisladores por su toma de protesta, el vicario de la iglesia católica, Tomás Toral Nájera, los conminó a que vean y trabajen por el bien común, teniendo pleno conocimiento sobre el estado que guarda la entidad, no solamente la capital del estado, sino cada uno de los municipios; que realmente exista una evidencia de los frutos de su labor como una “buena legislatura”.

Sostuvo que temas como la vida y la dignidad humana siempre serán defendidos por la Iglesia, no por sí misma, sino porque así lo marca el Evangelio, “sea entrevista o no entrevista, sea una reunión o no, a través de las agendas que propongan los legisladores actuales, la postura de la Iglesia siempre es bien clara, y en los momentos adecuados buscaremos dar a conocer con claridad estos temas que la Iglesia defiende por el Evangelio”.

El vocero de la jerarquía católica expresó que si bien aún podría considerarse pronto gestionar un encuentro entre representantes de la Iglesia y el Poder Legislativo, el llamado es y seguirá siendo que empiecen a mirar el bien común, y en temas que podrían considerar controversiales, más allá de que sea una conveniencia de la iglesia, es una conveniencia para todos.

“A pesar de que algunos grupos procedan a impulsar, a lo mejor en sus agendas otro tipo de cosas en relación a la vida, la iglesia siempre estará a favor de la vida, ojalá que en su momento se pueda realizar este tipo de entrevistas para mirar las agendas, pero el obispo siempre esta atento y abierto cuando alguien quiera dialogar sobre asuntos del bien común”.

A finales de noviembre de 2018, diputados de distintas fuerzas políticas que integraban la pasada legislatura se reunieron con el obispo Ramón Castro Castro, a fin de conocer su opinión acerca de la ideología de género, a favor de la vida, la salud reproductiva, métodos de control de natalidad, aborto y planificación familiar, pronunciándose en contra de cualquier política pública, que desde su punto de vista, no sea a favor de la vida y la familia.

La actual legislatura tiene entre sus manos, entre otras iniciativas, la despenalización del aborto y la Ley de Identidad de Género, que han quedado congeladas por la falta de acuerdos políticos e ideologías.