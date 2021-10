IEBEM niega pago de 50 días de aguinaldo a profesores

"Los derechos sindicales no están bajo negociación, ni tampoco se mendigan", fue enfática la secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, al encabezar la rueda de prensa que jubilados y pensionados homologados ofrecieron para dar a conocer que existe la amenaza de perder los 50 días de aguinaldo que paga el gobierno del estado.

“Hoy no son homologados, no son jubilados, no es un tema de ellos, es un tema del magisterio en general, si permitimos que toquen a un solo compañero estaremos permitiendo la falta de respeto a todo el magisterio, por lo tanto la lucha ha sido grande, con osadía, es histórico este logro. Les mandamos el mensaje claro, no permitiremos que se toque a un solo compañero ni que desaparezcan los 50 días de aguinaldo jamás, cueste lo que cueste y tope lo que tope el mensaje es claro”, expresó Bañón.

Los líderes del sindicato magisterial dieron a conocer que el IEBEM les ha informado que los 18 maestros homologados que se han jubilado solo recibirán los 40 días de aguinaldo que entrega el gobierno federal y no los 50 días que eroga la entidad bajo el argumento de ser trabajadores federales, situación que acusan es una decisión “arbitraria”, que a la larga pone en riesgo todas las conquistas sindicales.

“Ha decidido de manera arbitraria e insensible no pagar al aguinaldo de 50 días a los nuevos compañeros homologados jubilados, así como a los compañeros que pidieron licencia por Artículo 43, y también a los compañeros que tuvieron una comisión sindical, negándoles un derecho cuando existe un precedente donde se reconoce este derecho y se les paga el aguinaldo a quienes se jubilaron años anteriores”, dijo la secretaria de jubilados, María de Lourdes Salazar Núñez.

Los que resultarían afectados trabajaron por más de 20 y 30 años, por lo que asegura es el Decreto 876 el que lo avala al pertenecer a la organización magisterial, advirtió que no permitirán tal atropello y saldrán a las calles si es necesario a protestar, para lo cual se sumarán tanto activos como retirados.

En su turno, el secretario de Trabajo y Conflictos del SNTE, Luis Manuel Guerra Franco, señaló que a pesar de la pandemia y del deceso de tres de los secretarios generales, harán las movilizaciones que sean necesarias para impedir que la decisión se cumpla afectando en lo posterior a los casi tres mil 600 maestros que pertenecen al rubro de homologados.

Dieron de plazo una semana para obtener una respuesta o de lo contrario no descartaron salir a las calles a protestar.