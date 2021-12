IEBEM mete suspenso al pago de aguinaldos

Sin dar detalle sobre una fecha en específico, el Instituto de la Educación Básica del Estado (IEBEM) emitió una publicación el pasado 1 de diciembre en la que se avisa a maestros homologados, tanto en activo como jubilados, que se pagará en “tiempo y forma” el aguinaldo correspondiente al 2021, por lo que la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dijo que existe la confianza en que dichos acuerdos se cumplan.

"Informan que, en el marco de la relación interinstitucional y el respeto a los derechos del magisterio morelense, el pago de aguinaldos, bonos, y beneficios de cierre de 2021 se entregarán en tiempo y forma”, se lee en el comunicado colgado en las redes sociales del IEBEM, y es que a decir del secretario de Trabajo y Conflictos del SNTE, Luis Manuel Guerra Franco, el compromiso es que el pago se cumpla en la primera quincena de diciembre, y una segunda parte en enero de 2022.

La fecha estimada es que entre el 17 y 16 de diciembre el instituto cumpla al menos con la primera mitad que corresponde a los 90 días de aguinaldo, 40 días que envía la federación y 50 días que pone el gobierno del estado, pues los docentes saldrán a vacaciones el próximo 17 del mismo mes y regresan el próximo 3 de enero como parte del periodo vacacional de fin de año.

“Sin descuentos”, dijo Guerra Franco, como se asumió el compromiso de otorgar a los más de 3 mil 600 docentes homologados de los subsistemas que dan servicio educativo en la entidad, pues en los últimos dos años les fue retenido el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que ascendería para este 2021 arriba de 20 millones de pesos.

En el comunicado que subió el gobierno del estado diversos usuarios de Facebook que se identifican como “maestros de nuevo ingreso”, exigen al instituto les dé fecha para su pago pues aseguran llevan varios meses sin cobrar la quincena pese a haber brindado el servicio para el que se les contrató.

“Cuando nos pagarán los tres meses de adeudos a los maestros de nuevo ingreso? ¿Nos harán como el año pasado que nos enviaron de vacaciones sin ningún solo pago?”, escribe Elieth Bandera; Lili Pach escribe “Me deben 5 quincenas, argumentaron que por un problema en SATAP mi nombramiento no lo han dado de alta, no aparezco en el sistema, pero a los maestros que ayudo el Mtro. Yossmin ya les agilizaron sus pagos por lo que considero el problema es de ustedes y no de SATAP. ¡Primero paguen los adeudos!”.

Con el hashtag #IEBEMPAGAYA los docentes buscan hacer eco en la virtualidad a la que los han sometido las condiciones sanitarias, hace un par de semanas llevaron su manifestación al propio instituto en donde se les prometió avanzar en los pagos correspondientes