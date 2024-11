IEBEM enfrenta protestas de docentes por falta de pagos y transparencia

El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) enfrentó dos manifestaciones en Cuernavaca. La primera fue del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 19, donde el área administrativa hizo una jornada de brazos caídos para exigir a Joel Sánchez Vélez (secretario general) una aclaración sobre el proceso de capacitación del sistema de desarrollo profesional de carrera.

Los trabajadores denunciaron que hubo favoritismo en los pagos del nivel C1. Sayra Gómez Calderón, quien está adscrita a las oficinas del IEBEM, exigió transparencia en los procesos, “Queremos que venga para hacerle de su conocimiento las irregularidades que hubo durante el proceso de capacitación para la carrera administrativa. Es el caso concreto de una compañera que, siendo jefa de departamento, participó en este proceso y resultó beneficiada”, señaló.

Gómez Calderón adelantó que los trabajadores entregarán directamente a su líder sindical la impugnación del caso. “Si no recibimos respuesta, iremos a instancias nacionales sindicales”, advirtió.

Aunque las anomalías ocurrieron antes de la llegada del actual director, docentes insisten en modificar los lineamientos de la convocatoria. Al respecto el director del IEBEM, Leandro Vique Salazar se comprometió a tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder. “Ya nombré al nuevo jefe de departamento, podría quedar resuelto hoy mismo. Solo falta que lleguen las autoridades del SNTE. Nosotros ya estamos listos para hacer lo que corresponde”, declaró.

Vique Salazar detalló que este nombramiento incluye un reconocimiento económico que se verá reflejado en el salario quincenal de los trabajadores, de ahí proviene la molestia de los docentes.

Maestros de Cuautla sin pagos completos

Un grupo de 20 maestros de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla llegó al IEBEM para protestar por el incumplimiento en el pago de varios conceptos, incluidas hasta seis quincenas pendientes.

Los docentes señalaron que esta situación afecta gravemente sus derechos laborales y la economía de los afectados, muchos de los cuales son jefes y jefas de familia. “El 20 de noviembre de 2024, la base trabajadora se declaró en asamblea permanente, respaldada por su representación sindical estatal. Desde ayer no hay clases, y si no nos dan respuesta, no regresamos a dar clases”, advirtió Isis Orduña, docente afectada.

Ante esto, el IEBEM argumentó que el atraso viene desde la federación. “El director de personal me informa que son 12 compañeros los que tienen este problema. Ellos dicen que son 20, pero vamos a revisar bien el tema”, afirmó Vique Salazar.

Mientras ocurrieron estas manifestaciones no había trámites administrativos, y los trabajadores permanecieron en sus lugares de trabajo pero sin hacer sus actividades diarias.