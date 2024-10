Huracán John | Terminales se convierten en centros de acopio para damnificados

Ante la necesidad que tienen los damnificados de Guerrero, tras el paso del huracán John, en las terminales de Cuernavaca se colocaron centros de acopio para llevar víveres hasta la zona de emergencia.

En la terminal de Estrella Blanca, ubicada en la avenida Morelos Norte, se colocaron varios anuncios que invitan a la población a solidarizarse, no solo con las familias afectadas, sino también con los animales. "Es momento de apoyar, no te olvides de los que no tienen voz", dice uno de los carteles, acompañado del dibujo de un perro.

Ana Karla, una de las encargadas, comentó que ha llegado poca ayuda en comparación con lo sucedido el año pasado con el huracán Otis. Informó que se pueden hacer donaciones prácticamente a cualquier hora del día, ya que en cada viaje cargan los camiones con los insumos que se consiguen para ser distribuidos.

Los productos que solicitan son:

Arroz, frijoles, pastas, alimentos enlatados, aceite vegetal, leche en polvo, galletas, azúcar, café, agua embotellada, sal, jabón, toallas sanitarias, papel higiénico, pañales, pasta dental, crema y gel antibacterial.

Croquetas para perros y gatos.

En la terminal de Estrella de Oro también están recibiendo víveres, ya que ambas líneas ofrecen servicios hacia Guerrero.

Para facilitar la evacuación de familias desde Acapulco, algunas rutas están ofreciendo servicios gratuitos en horarios específicos, que cambian cada dos días. Quienes deseen aprovechar este servicio sin costo deben consultar las redes sociales oficiales para verificar la disponibilidad.

Por ejemplo, en la Estrella de Oro, el 5 de octubre, los servicios gratuitos serán desde Acapulco Costera hacia la Ciudad de México a las 10:00 y 16:00 horas; hacia Chilpancingo a las 12:00 y 14:00 horas.

En la Estrella Blanca, los horarios serán a las 11:30 de la mañana y 15:00 horas.

Además, ya se reanudaron los servicios en Costa Grande, que incluyen: Coyuca, Atoyac, San Jerónimo, Tecpan, Petatlán, Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas.

Cabe destacar que, durante el fin de semana, las terminales con mayor afluencia son las que ofrecen servicios hacia Guerrero, mientras que el resto registra menor presencia de usuarios.

Interior de la terminal Flecha Roja en Cuernavaca. / Valeria Díaz / El Sol de Cuernavaca