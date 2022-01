Hueyapan hace frente al Covid-19 sin atención médica

Luego de que el médico que había llegado a atender a la comunidad por parte de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) enfermara, los habitantes del municipio indígena de Hueyapan, ubicado en la región oriente del estado, están a la espera de volver a contar con atención en su centro de salud, especialmente durante esta cuarta ola de contagios de Covid-19.

De acuerdo con Santa Juárez Neri, titular de la Comisión de Salud, Turismo y Derechos Humanos en el Concejo Municipal Indígena, la población espera recibir un nuevo médico este lunes, enviado por la Jurisdicción Sanitaria III (JS III), pero los pobladores también han solicitado a la Secretaría de Salud, mediante su titular, el secretario Marco Antonio Cantú Cuevas, un médico más, como parte de las acciones de fortalecimiento en el área durante la contingencia sanitaria.

“Ahorita hay algunas personas enfermas, pero no sabemos si es Covid o no, tienen gripa. Por lo pronto, contamos con una farmacia comunitaria, así que la gente está yendo a traer medicamentos para la gripa, pero es difícil, porque no tenemos la certeza. Hasta ahora, esos casos se han recuperado”, explicó la concejala.

A falta de personal médico en el centro de salud, los pobladores han padecido los síntomas propios de la enfermedad causada por el virus sin llegar a tener certeza de si se trata de casos confirmados. Sin embargo, durante esta semana podrán acudir al módulo de pruebas de antígenos gratuitas que será instalado por la dependencia estatal en el auditorio del barrio de San Andrés.

De acuerdo con Santa Juárez, el módulo realizará pruebas gratuitas del 24 al 28 de enero en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas y aplicará pruebas a personas de seis años de edad en adelante.

Habitualmente, los habitantes de Hueyapan han tenido que trasladarse hasta el municipio de Cuautla para tener acceso a un aprueba gratuita o de paga, lo que implica un costo adicional por la cuota de transporte público.

