Presidente de Asurco abandona reunión con opositores a termoeléctrica

En medio de gritos y reclamos, Rogelio Plascencia Barreto, presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), abandonó este martes la reunión que sostuvo con un grupo de ejidatarios que se oponen a la cesión de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a favor de la termoeléctrica de Huexca, al exterior de las oficinas de la asociación, que permanecen tomadas por los opositores.

En esta reunión, los ejidatarios que rechazan el uso de agua de la PTAR para el sistema de enfriamiento de la central de ciclo combinado esperaban que el representante de los usuarios del río mostrara el convenio firmado con la CFE para validar dicho proyecto, así como su acta de elección como presidente de la asociación. Sin embargo, Plascencia Barreto se negó a mostrar dichos documentos en las condiciones de dicha reunión.

“Yo no les puedo dar un documento a ustedes porque finalmente yo no encuentro la razón jurídicamente de ustedes qué es lo que representan, es un comité, efectivamente, pero yo la información se las puedo dar a ustedes de manera escrita, pero no el convenio, que es exclusivamente de Asurco”, dijo.

Dado que la asamblea no sólo contó con la asistencia de usuarios inscritos en Asurco, sino de personas ajenas a la asociación que también comulgan con el rechazo al Proyecto Integral Morelos (PIM), el representante de los usuarios del río en los municipios de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Tepalcingo propuso conformar una comisión para entablar una mesa de diálogo en una fecha próxima.

“Pensé que ya tenían organizada una comisión para esta plática, y me doy cuenta que no es así, que seguimos divagando en un lugar que no van a encontrar respuesta”, dijo y pidió, además, liberar las oficinas para dar continuidad a los trámites del campesinado.

Al retirarse del lugar, Rogelio Plascencia criticó las condiciones en que se llevó a cabo la reunión, dado el escenario actual de la Covid-19 en la entidad.

“Las personas que me mandaron este aviso es que iban a tener un grupo restringido para llegar a un diálogo, y no es así, hay muchas personas, nos estamos exponiendo a la situación ahorita de la enfermedad, del covid, la pandemia, eso nos limita y nos trae un riesgo para la salud de las personas que están ahorita aquí”, dijo. Sin embargo, él también acudió acompañado de un nutrido grupo de colaboradores.

La asistencia del presidente de Asurco se dio luego de que los ciudadanos que mantienen el plantón en las oficinas, en la localidad de Anenecuilco, lo emplazaran a mostrar los documentos referidos, tras declarar que los ejidos del municipio se han desistido de los amparos promovidos contra el PIM.