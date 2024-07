Hospitales y tiendas departamentales reportan fallas tras apagón de Microsoft

Algunos hospitales y tiendas departamentales de Morelos registran fallas la mañana de este viernes 19 de julio luego del fallo sufrido en los sistemas de Microsoft a raíz de una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike.

En la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en bulevar Juárez, en el municipio de Cuernavaca, derechohabientes tuvieron que esperar más de dos horas por fallas en el sistema, principalmente en trámites funerarios.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Vine a hacer un trámite por gastos funerarios y ahorita me dijeron que no hay sistema para poder hacer el trámite; que no saben cuánto tiempo se van a tardar. La verdad es que no podemos estar yendo y viniendo. La verdad es que los trámites son más molestos”, dijo la señora Rita Hernández, quien desde las 8:00 de la mañana acudió a la clínica 20 del IMSS.

Personal del nosocomio informó a El Sol de Cuernavaca que desde esta mañana el sistema ha presentado algunas fallas; sin embargo, desconocen el tiempo en que pueda restablecerse. Asimismo, señalan que esta problemática no afecta a derechohabientes que acuden a citas médicas.

En la clínica 1 del IMSS, también en Cuernavaca, y en el hospital Regional número 7 en Cuautla no registran contratiempos en la atención de los derechohabientes.

Ciudadanos reportan que el personal de la clínica 20 del IMSS en Cuernavaca les informó que había fallas en el sistema, particularmente a quienes realizarían trámites funerarios



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/wL3wjZDB3A pic.twitter.com/B2xcvnqWcg — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 19, 2024



Algunas tiendas departamentales, como la sucursal de Office Depot, ubicada en Avenida Morelos Sur, en Cuernavaca, alertaron a sus clientes por fallas en el sistema: “Les informamos que por fallas en nuestro sistema Microsoft 365 nuestros equipos no funcionan de manera correcta, realizaremos cobros de manera manual en nuestras cajas, únicamente en efectivo. Esperamos su comprensión”, se lee en un aviso colocado en las puertas de la tienda.

Hasta las 11:00 horas de este viernes, los servicios en bancos como BBVA y Banamex se realizaban de manera normal, pero no descartan que pueda haber fallas en las próximas horas.