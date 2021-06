"La experiencia vivida como candidata me motiva en muchas formas a seguir adelante": Honorina Estrada

La candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca por Renovación Política, Honorina Estrada Macedo, agradeció a su equipo de trabajo el apoyo que le dieron en todos estos días de campaña, confió, en que los ciudadanos en la capital morelense, elegirán la mejor opción para comenzar a solucionar los problemas que padece la capital desde hace algunos años y será el proyecto que encabeza para la renovación de la política, como una necesidad para que las cosas cambien en Cuernavaca.

En su casa de campaña, donde se ha pasado los últimos 45 días, Estrada Macedo, afirmó, “es tiempo de las mujeres, sabemos que no ha sido fácil para ganar los espacios, no ha sido fácil para mí estar en un proyecto nuevo, pero me siento agradecida por todas las personas que confiaron en mí; además, es una experiencia inolvidable que motiva a seguir trabajando desde el lugar donde estés”.

Confió que, en los próximos días, se habrá de dedicar al análisis de la estrategia para el 06 de junio con todo su equipo de trabajo, para consolidar lo que desean en la jornada electoral del próximo domingo, porque el triunfo será consecuencia de la “confianza de todos”.

Consideró, que hubo que sortear algunos obstáculos durante estos 45 días, pero se dijo muy agradecida por los apoyos que recibió en el transcurso de su trabajo, que se multiplicó en calles, barrios, avenidas y un sinfín de colonias de la capital.

Asimismo, expuso, que la experiencia vivida como candidata la motiva en muchas formas a seguir adelante”. En seguida, insistió en que saldrá airosa el 6 de junio. Por encima de cualquier resultado, adujo: “tendremos que seguir trabajando por el bien de nuestra ciudad. No necesitamos estar en un puesto político o público”.

Al final, hizo un llamado a los ciudadanos de la capital establecer una sinergia, “que nos sumemos y hagamos ese cambio por Cuernavaca, para que vuelva a florecer”.

Honorina Estrada, recordó que la gente tendrá presente sus propuestas que difundió en esta campaña por la alcaldía de Cuernavaca entre estas: una Policía cibernética; luminarias, para fortalecer las acciones de seguridad; atraer el turismo nacional e internacional; analizar la continuidad del Mando Coordinado; Combatir la corrupción e impunidad en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, para garantizar el abasto, entre otras.

Es preciso mencionar que, en estos recorridos y acercamientos con los ciudadanos, Estrada Macedo recorrió lugares en compañía de Harry Nielsen León, Mario Martínez Aguirre, “El Pantera”, y Karla García Olguín, quienes contienden por los distritos a diputaciones locales 1, 2 y 3, respectivamente.