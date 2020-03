Desde que iba en la secundaria sabía que deseaba dedicar mi vida al periodismo, no sólo por la gran labor que representa mantener informada a la población y luchar por la verdad sino porque a través de este medio podía crecer cada día como persona y ayudar a aquellos ciudadanos que en ocasiones no son tomados en cuenta y desean es ser escuchados.

El periodismo o ser reportera es una profesión y oficio complicados, pero el hecho de no saber qué esperar en el día, con qué noticia amanecerás o qué acontecerá en el estado y la ciudad es una sensación sin igual; sin importar lo pesado que llegue a ser la profesión, las ganas de continuary la pasión que se tiene por seguir conociendo e informando puede ante cualquier adversidad, y debo admitir que he tenido que patear varias rocas en mi camino profesional.

Al desempeñarme en mi primer trabajo remunerado en los medios de comunicación viví una de las experiencias –que considero- más han marcado mi vida laboral. En ese momento cubría el Ayuntamiento encabezado por el ahora gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; si bien el diario donde trabajaba era afín al exgobierno estatal, no era razón para padecer malos tratos y bloqueos informativos.

Desde el primer día, el entonces alcalde puso una barrera para atender cada una de mis preguntas, tanto fue así que cada vez que había Cabildo tenía que preguntar hasta el último para que no se fuera y así poder sacar un poco de información, ya que eran escasas las veces que me respondía y cuando lo hacía era en modo de burla o grosero pero nunca me daba los datos que requería.

Sin embargo, no dejaba de cuestionarlo aunque tuviera que armarme de valor para hacerlo porque la realidad es que al ser mi primer trabajo real en los medios, llegué a sentir miedo de su respuesta, pero en ningún momento dejé que me intimidara o, más bien, se diera cuenta de eso.

Hoy estoy en otro medio y mi fuente es diferente, ya no padezco este tipo de situaciones, pero al final las agradezco porque me hicieron más fuerte.