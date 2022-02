Hay visos de recuperación económica en Tepoztlán

Para los comerciantes y artesanos del municipio de Tepoztlán la reactivación económica va entre el 60 y el 70 por ciento durante estos dos primeros meses del año, coinciden en que los contagios entre este sector de la población han disminuido comparado con anteriores fases de la pandemia por lo que esperan que antes de finalizar este año la recuperación pueda alcanzar un cien por ciento.

El representante de artesanos y comerciantes Tepozteco de avenida Revolución, Samuel Noriega Aguilar, confío en que el espíritu turístico del municipio siendo uno de los destinos predilectos del estado de Morelos, les permita recuperar las pérdidas causadas por la pandemia por Covid-19 que los han obligado de cerrar.

“Hemos estado en una recuperación paulatina en el municipio. Creo que actualmente tenemos entre un 60 y un 70% de impacto económico con los turistas, yo creo que nos vamos a recuperar porque somos un destino turístico bondadoso y si trabajamos de manera conjunta con las autoridades como lo hemos venido haciendo podemos tener una recuperación al cien por ciento este mismo año”.

En torno a la cancelación por segundo año consecutivo del carnaval 2022, el comerciante dijo que, si bien las pérdidas son importantes, no de gran magnitud pues la actividad económica continúa con o son carnaval, sobre todo los fines de semana en donde el turismo llega en grandes cantidades, no solo el local y nacional, sino internacional.

“La tradición se cancela en términos de pandemia, ésta sigue y en un acuerdo con las comparsas se llegó a la determinación de cancelar el carnaval este 2022; el impacto no es negativo en términos de la cancelación del carnaval”, mientras que el filtro sanitario en el acceso principal al municipio se sigue instalando por parte del municipio, ahí se invita a los turistas a usar de manera adecuada el cubre bocas pero el acceso no está restringido.

Recuerda que en los años 80s o 90s el carnaval en Tepoztlán significaba una derrama económica impresionante, con sus diferencias respectivas comparado con los que se hacía en los últimos años previo de la pandemia.

En el tianguis de fin de semana los filtros sanitarios también continúan, aunque en la realidad no todos los turistas lo respetan ya que durante el recorrido se observaban personas que no utilizaban, ya sea porque estaban consumiendo alimentos, bebidas, o simplemente porque no les era importante.

