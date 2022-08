Hay un 70% de avance en reconstrucción de vivienda tras el 19S

“Fundaciones frenaron los apoyos de la reconstrucción en el sexenio pasado por la corrupción a la hora de asignar a los beneficiarios”, dio a conocer Adrián Escobedo Rendón, coordinador operativo de Órganos Desconcentrados Unidos Por Morelos, quien revela que se tiene un avance de un 70 por ciento en la reconstrucción de viviendas a casi cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017 (19S).

Escobedo Rendón expone que de acuerdo al decreto se establece que no se cerrará este proceso hasta que se haya cumplido al 100 por ciento el haber apoyado a todos aquellos afectados por el sismo del 19S: “Al día de hoy tenemos un avance importante de casi el 70 por ciento, donde muchos de los que resultaron damnificados estaban ubicados en zonas muy específicas, los podíamos apoyar con proyectos que quedaban a corta distancia entre ellos, hay otros que desgraciadamente estaban muy marginados, en rancherías de Tlaquiltenango, Tepalcingo, Villa de Ayala y su acceso es más complicado”, dijo al ser entrevistado en Zacatepec.

Agregó: “Eso no quiere decir que no estemos buscando los mecanismos, se está haciendo un trabajo de manera coordinada con el Gobierno Federal a través de la Conavi, ellos tienen programas activos que han aterrizado a través de sus coordinadores regionales, en este Distrito está el arquitecto Eustolio Paní, con quien se pueden adquirir los beneficios de estos programas”.

Escobedo Rendón refirió que con los recursos que se tuvieron la mayoría fueron destinados del Ramo 28 del Gobierno Federal, desgraciadamente no se hizo mucho, solo hicieron 232 viviendas terminadas; “nosotros empezamos a gestionar sobre todo con las fundaciones grandes, Carlos Slim, Échale a tu casa, que todavía tenían recursos del fideicomiso que formaron para destinar recursos a los damnificados, muchos de ellos frenaron estos apoyos, dado que en administración anterior notaron que había cierta corrupción en el proceso, a la hora de designar a los beneficiarios”.

Reconoce el funcionario estatal que el Gobierno Federal, a través del Fonden, llegó a las zona más afectada y lo que hizo el gobierno del estado fue atender lo que no se estaba atendiendo por el Gobierno Federal, como fue la zona oriente, porque el epicentro que fue el municipio de Axochiapan, Tepalcingo y alrededores, no había sido atendida, y Unidos por Morelos atendió el Oriente.

Del rezago en los municipios de la zona sur, dejó claro que el Fonden, entre las características del Gobierno Federal, exige que presenten escrituras o la cesión de derechos, y desgraciadamente muchas familias no la tienen y al no tener certeza jurídica no les dieron el apoyo del Gobierno Federal, y por eso el rezagó que se atiende con algunas fundaciones que reconocen una constancia de residencia y que son avecindados que siempre están ahí y que reconocen de alguna manera la propiedad, pero desgraciadamente legalmente muchas familias no cuentan con sus papeles y por eso no les llegaron los apoyos federales.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local