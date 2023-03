Hay más incursión de mujeres en la vida política de Morelos

Durante muchos años los espacios de toma de decisiones fueron dominados por los hombres, y a las mujeres se les imposibilitaba llegar a los cargos o las utilizaban para abanderar una candidatura y después las obligaban a renunciar a favor de su suplente.

En Morelos, en los últimos años las mujeres han conquistado espacios importantes, destacando en el Congreso local y federal, al frente de los ayuntamientos, en el Senado de la República o en gabinetes gubernamentales.

Uno de estos casos de éxito es la diputada local de Morena, Mirna Zavala Zúñiga, quien inició su vida profesional en asistencia en la administración judicial desde el Tribunal Superior de Justicia en 1994, pero fue hasta 2014 que después de venir trabajando de manera ininterrumpida se dio la oportunidad, a través de una cuota de género, de formar parte de una fórmula en una boleta electoral.

“Hoy en día aun cuando la lucha ha sido incansable reconozco a muchas compañeras como actoras principales para lograr tener espacios para mujeres", dijo.

Mirna Zavala, diputada local./Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

"Soy hija de la paridad"

Asimismo, la diputada local por Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, fue la primera mujer alcaldesa en el municipio de Tetecala, donde logró la reelección y actualmente representa al distrito IX en el Congreso del Estado.

Involucrarse en la vida política fue para salvar un proyecto. Y es que en el proceso electoral de 2015 su esposo Cutberto Aguirre Gutiérrez era candidato por MC a la alcaldía de Tetecala, pero ya con 15 días en campaña se les comunicó que la candidatura la debería ocupar una mujer.

Se determinó que ella sería quien rescataría el proyecto y por ende la candidata, así que con tres meses de embarazo emprendió la campaña, la cual aseguró no fue fácil, pues sorteó muchos obstáculos porque en su región nunca había gobernado una mujer. La minimizaron y la atacaron señalando que no tenía la capacidad de llevar las riendas del municipio.

“Incursioné en la política gracias a la paridad, porque seguramente si no se hubiese dado esa oportunidad en el año 2015 no estaría aquí y con mucho orgullo puedo decir que soy hija de la paridad, agradezco a Movimiento Ciudadano por todo su apoyo y por la confianza que tienen en las mujeres y en los jóvenes”.

No es asunto de moda

Jessica Ortega de la Cruz señaló que muchos jóvenes en el año 1999 buscaban una oportunidad para trabajar y seguir estudiando, y con tan solo 19 años ella empezó a hacerlo en el Partido Movimiento Ciudadano, antes llamado Convergencia por la Democracia.

Gracias a Jaime Álvarez se sumó a la construcción del proyecto político en Morelos, ya que se le dio la oportunidad de ser dirigente de mujeres en el partido y tesorera de la comitiva municipal, también fue presidenta del Consejo Estatal, diputada local y actualmente además de diputada federal es dirigente nacional de las mujeres de MC.

“Claro que no ha sido fácil, ha sido un camino complicado porque a pesar de que tenemos carrera política al interior de nuestros partidos políticos muchas veces nos señalan porque accedemos a los espacios de representación proporcional”.

Indicó que le ha tocado ver a lo largo de los últimos 24 años cómo ha cambiado la participación política de las mujeres. Recordó que fue diputada local por una acción afirmativa gracias a la reforma que se hizo a la integración de la lista plurinominal, en el 2009 se intercalaba el género en la lista de representación.

“El tema de la participación política de las mujeres no es algo casual, ni tampoco es una moda, ni tampoco es ocurrencia, al final las mujeres representamos el 51 por ciento a nivel nacional, el 52 por ciento a nivel estatal de representación en el padrón electoral y creo que las mujeres nos merecemos esos espacios”, externó la dirigente de Movimiento Ciudadano.

Mireya Gally Jordá, presidenta del Impepac. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

En defensa del voto y de la decisión ciudadana

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, contó que su interés en la política viene desde muy joven, incluso desde antes de poder tener la posibilidad de emitir su voto.

“Toda mi vida he participado desde la sociedad civil en diferentes movimientos y sobre todo en defensa del voto, quizá el parteaguas más importante de mi vida fue en 1988 en donde salimos la ciudadanía a las calles a defender el voto”, dijo.

Ha estado de cerca en todo el proceso de transformación que ha llevado el sistema electoral, de ahí su decisión de participar cuando se planteó crear un consejo electoral ciudadano.

De profesión física, dedicada a la academia y a la investigación, pero la parte electoral siempre le llamó la atención y concursó para ser consejera electoral, pero en ese entonces la paridad de género no se tomaba en cuenta.

Gally Jordá consideró que el tema de género está blindado a nivel legal, pues las normas y leyes perfectamente vienen establecidas, pero no ocurre lo mismo en la sociedad.

“Sí he encontrado oposición en la sociedad, ya que no hay un reconocimiento de mi persona, por mi profesión, por mi formación, incluso por mi personalidad y mi fuerza y siempre tratan de asociarlo con mi pareja, con mis hijos, con diferentes figuras masculinas que están y han estado a mi alrededor, mismas que no niego, para mí es un honor vivir la vida con ellos, pero eso no quiere decir que mi profesión, mi personalidad y mis capacidades estén supeditadas a ellos”, enfatizó. Actualmente está concentrada en concluir la responsabilidad para la cual fue nombrada en el Impepac.