Hay cero aumento salarial para trabajadores del Hospital del Niño

El sindicato del Hospital del Niño Morelense lamentó que la autoridad estatal rechace un aumento salarial para 405 trabajadores de base del nosocomio infantil. A nombre del comité estatal, Bulmaro Hernández Juárez, líder estatal de NGS, expuso que solicitan el 10 por ciento de incremento negociable y si no hay una respuesta antes del último día de marzo instalarán un plantón en plaza de armas, incluso podrían colgar las banderas de huelga para sumarse al sindicato de la UAEM.

La colocación de banderas rojinegras en el Hospital del Niño Morelense el 31 de marzo es casi inminente, luego que en la segunda audiencia de conciliación el director general del HNM, Fermín Morales, informo a la Comisión Negociadora y al dirigente de la Federación del Nuevo Grupo Sindical -FMGS- Bulmaro Hernández Juárez, que “en este momento el ofrecimiento es cero de alza salarial y la demanda de los 405 trabajadores de base es del 10 por ciento”.

Ahora tendrá que ser la asamblea de la base trabajadora quién deberá aprobar o no en los próximos días, si es necesario comenzar con las movilizaciones de protesta en los centros de trabajadora.

Bulmaro Hernández dijo que la excusa de la parte patronal del HNM, es el conflicto político que existe entre el Congreso y el Ejecutivo, al no haberse aprobado el presupuesto de este año, porque el pasado no les alcanzó para mucho, y debido a esta situación, el nosocomio no cuenta con recursos para negociar un aumento salarial con sus empleados.

El dirigente gremial lamentó que la pugna interna entre los dos grupos de diputados al interior del Congreso del Estado sea un obstáculo para que primero sea autorizado el Presupuesto Anual al Poder Ejecutivo y eso redunde en perjuicio de que el HNM carezca de recursos financieros para aprobar un incremento digno a los salarios de los empleados de base.

En caso de continuar esta negativa por parte de la dirección del HNM, los sindicalizados primero realizarán un plantón permanente en plaza de armas, y otra en el congreso, “no queremos llegar nosotros a situaciones como la universidad con la huelga, no queremos eso, y las compañeras y compañeros tienen un alto sentido de responsabilidad con la niñez del hospital y nos dolería mucho llegar a un estado de huelga, pero si las condiciones no nos favorecen no habrá otra salida”.





