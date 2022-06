Hasta los policías se pelean los dos alcaldes de Xoxocotla

La mañana de este lunes 13 de junio fue presentado Javier Jiménez como secretario de Seguridad Pública del gobierno que preside Raúl Salazar Ángel, quien denunció ante la Fiscalía que elementos de seguridad limpiaron la escena de un crimen ocurrido hace aproximadamente 15 días por órdenes de la secretaria de Seguridad Mayra “N”.

Durante su intervención dijo: “Hay un solo presidente, hay un solo secretario, no hay dos presidentes, no hay dos corporaciones de policías y cualquier anomalía aquí estaremos” y aseguró que hará sus funciones cómo lo marca la ley y que regularmente lo verán vestido de civil, "no me voy a estar uniformando, voy a estar atendiendo de diferente manera a la ciudadanía".

Destacó que Abraham Salazar tiene derecho de impugnar y si él saliera victorioso ellos no tendrían ningún inconveniente en entregar la secretaría, "le entregaríamos, no me voy a oponer a una orden judicial cuando se ha determinado que el único presidente es Raúl Leal".

Javier Jiménez pidió a la ciudadanía no generar violencia: “Ya por ahí tenemos un audio que lo voy a estar presentando ante la Fiscalía, dónde hay un integrante de ellos que está mencionando alterar el orden y la paz pública de Xoxocotla, y eso no lo aprobamos; voy a acudir a las instancias a entregar este audio, no voy a hacer omiso, que lo investiguen, mi compromiso es que ninguno de mis compañeros caiga por las balas".







