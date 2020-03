Hasta junio el plazo para pago de refrendo de control vehicular 2020

El refrendo en Morelos tendrá prórroga hasta el mes de junio de este año, informó el secretario de Movilidad, Víctor Mercado Salgado.





… El llamado a la gente es que esté tranquila porque en estos días ha estado llena la oficina de movilidad, al creer que eran los últimos días del pago, pero nos ha pedido el gobernador, apoyar a todos los ciudadanos y se amplía hasta el 30 de junio y ahorita no tiene caso que vayan hasta pasar este problema que tenemos





Informó que la SMyT generó un documento con recomendaciones y sugerencias para evitar la propagación del COVID 19, el cual se está entregando a los concesionarios y difundiendo a través de redes sociales y en página de internet http://movilidadytransporte.morelos.gob.mx/

Las 10 oficinas de atención para el público usuario en Morelos, implementaron:





Ingresar en grupos de 10 personas, a las cuales previamente se les aplica gel antibacterial.

Los usuarios tendrán una distancia entre sí, de no menos de un metro y medio.

Al terminar de atender a esas 10 personas, se dará un espacio de tres minutos para limpiar el área de atención a usuarios, antes de proceder al ingreso de otras 10 personas.

Los días y horarios de atención serán de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas.





Destacó que el pago en línea está activo y disponible: www.hacienda.morelos.gob.mx

… Se solicitó la colaboración de las autoridades de tránsito en el estado de Morelos, con el objeto de que no se impongan infracciones a los automovilistas por no presentar la tarjeta de circulación 2020; y se solicitó la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a efecto de que, para realizar el trámite de la verificación vehicular, no se exija como requisito la presentación de la tarjeta de circulación 2020.

También se solicitó la colaboración de la Guardia Nacional para que, en otras entidades, no se infraccione a los automovilistas del estado de Morelos, que no presenten la tarjeta de circulación 2020 durante esta etapa de contingencia sanitaria.

Los automovilistas podrán transitar únicamente con el pago del refrendo de su tarjeta de circulación 2020, y, una vez que haya pasado la contingencia sanitaria, tendrán que acudir a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte para recoger la tarjeta de circulación.

Con el objeto de evitar al máximo la concentración de personas, se estableció un rol de guardias en aquellas áreas que no son prioritarias en la atención al contribuyente (jurídica, archivo, planeación, entre otras).