Hasta ahora, 200 ambulantes han solicitado regularizarse en Cuernavaca

Como se anunció al inicio del trienio de José Luis Urióstegui Salgado, el comercio informal se tiene que regular, esto con el fin de ser más equitativos con los comerciantes que cumplen pagando sus impuestos, así como aquellos comercios formales que pagan una renta, sin embargo a 10 meses de la administración, esta problemática sigue presente.

Por lo que el secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura, dijo que se ha mantenido el diálogo con los comerciantes incluso, por parte del Nuevo Grupo Sindical han recibido 200 expedientes, los cuales servirán para tener un padrón y con ello comenzar con la regularización de los vendedores ambulantes.

“Estamos ya recibiendo varios expedientes…Estaremos avanzando con su procedencia o no y todos aquellos que no cumplan con los requisitos de aquí a finales de mes, estaremos en la posibilidad de removerlos y cancelar los permisos que no cumplan (con las antigüedad) para permanecer en la vía pública”, explicó De la Rosa Segura.

El secretario señaló que con estos expedientes comenzarán el análisis, además de revisar los de aquellos que quieran acercarse para ya entrar en la legalidad y poner en regla toda su documentación.

Dijo que aquellos que no cumplan con la antigüedad o no cumplan con los requisitos que se establecieron en el cabildo tendrán que ser removidos; la documentación se revisará antes de que finalice octubre.

Cabe mencionar que el secretario habría recibido un padrón de la anterior administración en la que había más de mil permisos, sin embargo, en los censos realizados se contabilizaron más de cinco mil comerciantes.

Por otro lado, los comerciantes reclamaron un aumento en el cobro de los permisos con los cuales no se encontraban de acuerdo, sin embargo, el funcionario señaló que la Ley de Ingresos y Egresos del municipio ya está establecida.

“No es que quieran o no el aumento, la ley de ingresos nos concede la facultad con base al tabulador cobrar la cifra que se les dio en primeras reuniones de esto existe un descuento otorgado ya por el presidente municipal, sino quieren aprovechar este descuento lamentaremos mucho no poder continuar”, dijo el secretario.













