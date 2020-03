Hacen alianza de paz y amor

"Ya es hora de que nosotras, las mujeres, protestemos, pero con inteligencia y sabiduría porque somos mujeres, somos femeninas; es hora de que no protestemos como machos, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte", expresó un grupo de mujeres de la colonia Flores Magón, de Cuernavaca, quienes bajo el lema "hagamos una alianza de paz y amor", se unieron a la protesta de "Un Día sin Nosotras" haciendo obras de mejora en una calle de su colonia y convocando a la no violencia.

En voz de sus representantes, Adela Estrada Vera y Elizabeth Valdovinos Álvarez, se pronunciaron por no violentar la economía, nacional internacional, local y mucho menos la de las empresas que les dan trabajo, les dan de comer, porque estas necesitan que se trabaje diario y cuestionaron:

¿Qué es eso de que el nueve nadie se mueve?, no al contrario, el nueve todo se mueve, porque necesitamos ya otro tipo de protestas, sin manipulación, sin vandalismo, sin agredir a personas ni edificios, ni monumentos ni iglesias.

Agregaron que como integrantes de la sociedad están a favor de que se hagan manifestaciones, pero sin que se agreda ni violente a un sólo ser humano, sin afectar la economía de nadie, sin violencia ningún ser vivo, "mucho menos a la mujer, que es el único medio de transporte de un ser humano".

Lo anterior, luego de que desde las 07:30 horas de ayer, aproximadamente 20 mujeres limpiaron la calle y pintaron guarniciones y la zona peatonal en la Baja California, entre las calles de Tabasco y Sonora, con el apoyo del sacerdote Luis Ángel Nieto, como una muestra de una protesta distinta, para demostrar unidad en el bien común, realizando un cambio positivo en favor de los demás, "porque las mujeres deben transmitir paz y no más violencia", señalaron.

Recalcaron que la violencia no se va a terminar con más violencia y cuestionaron:

¿Se va a acabar la violencia hacia la mujer promoviendo el aborto?, empecemos por ello, somos las generadoras de vida, no vamos a estar felices porque se va a promover una ley donde podamos matar a nuestros hijos, eso no es el cambio, debemos de luchar y de dar vida.