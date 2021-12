Habrá sanciones contra el cabildo

La última semana de gestión de la actual administración municipal de Cuernavaca inició con protestas por parte de trabajadores sindicalizados, jubilados y pensionados, quienes exigían el pago completo de su salario y del aguinaldo, por lo cual mantuvieron cerradas varias calles del primer cuadro de la ciudad ocasionando tráfico y hasta que algunos trabajadores de la misma comuna no pudieran acceder a sus oficinas, pasando su día laboral sentados al exterior del Ayuntamiento.

Desde las 7:30 horas, jubilados y pensionados de Cuernavaca cerraron los accesos a las oficinas de la Tesorería municipal y calles aledañas en protesta porque las autoridades municipales salientes no cumplieron con el pago completo de la segunda quincena de diciembre y de sus aguinaldos.

A cinco días del cambio de administración municipal, los jubilados y pensionados de áreas como Seguridad Pública denunciaron que pese a que desde finales de noviembre llegaron a acuerdos con la Tesorería municipal de que recibirían sus salarios al 100 por ciento y la primera parte del aguinaldo, esto no fue así, ya que la quincena del 25 de diciembre y el aguinaldo no les fue depositado y en ciertos casos ni siquiera la mitad de la primera quincena de diciembre.

La oficial jubilada, Tomasa Hernández Ruiz, aseguró que mientras a todos los trabajadores en activo del área de Seguridad Pública ya se les pagó su salario, a los jubilados los han dejado en el olvido sin intención alguna de respetar sus derechos laborales, pese a que cumplieron con el trabajo que les correspondía accediendo a su jubilación.

Expresó que si bien confiaron en un primer momento en la palabra de las autoridades municipales, en esta ocasión no levantarían el bloqueo hasta que les depositen los pagos pendientes al 100 por ciento, siendo alrededor de 524 los jubilados afectados, que por el cumplimiento de sus pagos daría un total de entre 15 a 16 millones de pesos.

Los jubilados y pensionados advirtieron que en caso de no obtener una respuesta favorable no solo mantendrían los bloqueos sino que también evitarían que el gobierno municipal 2022-2024 tome protesta, al referir que “solo estarían recibiendo deudas”.

Aunado a esta manifestación, alrededor de las 10:00 horas, integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Cuernavaca bloquearon también este lunes avenida Morelos Sur a la altura de calle Motolinia, exigiendo el pago en una sola exhibición de los 90 días de salario correspondiente al aguinaldo del ejercicio 2021 y de diferentes prestaciones sociales.

Encabezados por Alejandro Maldonado Pérez, secretario del sindicato, los trabajadores municipales marcharon desde calle Galeana en dirección a calle Cuauhtemotzin, donde se encuentran las oficinas de la Tesorería municipal, demandando a las autoridades municipales el cumplimiento de sus derechos laborales.

Portando carteles con las leyendas "Respeta y cumple la ley" y "Aguinaldos", los sindicalizados refirieron que son más de 400 los trabajadores afectados, no solo por la falta de pago del aguinaldo sino también por la falta de entrega de vales de canasta básica correspondiente a diciembre, pago de días económicos y bono de gratificación por término de administración equivalente a 15 días de salario, así como el primer pago de la quincena de diciembre.

Con una bocina resaltaron que estas prestaciones sociales y económicas que exigen no son favores, son derechos laborales que a través de las conquistas y luchas sindicales han ganado a lo largo de más de 20 años.

Pese a que los bloqueos se mantuvieron a lo largo de todo el día de ayer y al término de la edición, la clase trabajadora no había recibido una respuesta favorable para el cumplimiento de sus pagos pendientes, por lo cual anunciaron que el día de hoy retomarán las manifestaciones pero ahora en el Paso Exprés, uniéndose tres sindicatos, así como los jubilados y pensionados, sin descartar iniciar una huelga de hambre como parte de la presión para obtener sus derechos laborales.

Al respecto, el alcalde electo José Luis Urióstegui Salgado, expresó que entiende a la clase trabajadora pero al mismo tiempo reconoció que estas protestas provocan que el Ayuntamiento deje de generar ingresos, provocando un círculo vicioso en el que su propio enojo les afecta, afirmando que su administración tendrá que trabajar con lo que les dejen.

El alcalde electo también recordó la contingencia sanitaria que se estaba suscitando hace unos días por la suspensión en la recolección de basura, por lo que el pasado 23 de diciembre el cabildo saliente capitalino encabezado por Antonio Villalobos Adán autorizó ejercer de manera inmediata los recursos de pago anticipado por concepto de servicios públicos municipales y recolección de basura del ejercicio fiscal 2022 para hacer frente al adeudo por 38 millones 586 mil 553.95 pesos a la empresa recolectora de basura "KS Ambiental".

Por dicha situación, Urióstegui Salgado aseguró que "habrá sanciones después de auditorías si la administración municipal de Cuernavaca en funciones ejerce recursos que no les corresponden".

Ante ello, el presidente municipal electo por la alianza PAN-PSD afirmó que ésta fue una decisión contraria a la ley, ya que la administración en turno no puede disponer recursos de un año fiscal que no les corresponde administrar.

Si bien manifestó que entiende que la presión social ha hecho sus efectos tomando decisiones inadecuadas, la violación a todos los procedimientos y al uso de recursos que no les corresponde puede generarles una responsabilidad.

Dentro del acuerdo SO/AC-XXX/XXX-XII-2021, aprobado por el Cabildo actual, se establece que el mismo fue enviado el mismo 23 de diciembre para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del gobierno del estado de Morelos y en la Gaceta Municipal, a fin de evitar cualquier cuestionamiento sobre su validez; sin embargo, hasta el momento no ha sido publicado.

Urióstegui Salgado aclaró que a pesar de ser una decisión del cabildo saliente no se ha ejercido, por lo cual en tanto no se ejerza puede haber sido un acuerdo que no tenga ninguna consecuencia legal, pero indicó, una vez que tome protesta el próximo 1 de enero y revisen a partir de las auditorías (que son indispensables), si hubo uso de recursos que correspondían a su administración manejar y fueron dispuestos de manera indebida por los salientes habrá consecuencias jurídicas.

Finalmente, puntualizó que la administración actual no está obligada a tomarlos en cuenta en este tipo de decisiones porque no son autoridades en funciones.