Habrá corredor para bebidas alcohólicas en el carnaval de Tlayacapan

Autoridades de Tlayacapan, señalaron que la venta de bebidas alcohólicas durante el carnaval se realizará en un corredor específico, ubicado en una calle de la cabecera municipal, en donde solo los comerciantes que están dentro de un padrón que se levantó por la autoridad municipal, serán quienes podrán vender.

Respecto a la venta de bebidas alcohólicas en el carnaval de Tlayacapan, la presidenta municipal, Carmen Pochotitla señaló que la venta de este tipo de productos no se puede quitar, sin embargo, señaló que desde hace días se levantó un censo de los comercios que se dedicarán a la venta de las bebidas los cuales estarán siendo supervisados por personal de la Dirección de Licencias y Reglamentos del municipio, así como los encargados de la regiduría de Hacienda de la localidad.

Se tiene un censo, en donde tenemos catalogado las personas que van a vender estas bebidas, lo cual sabemos es inevitable porque son parte de la fiesta, pero yo creo que se puede disfrutar con un orden y esto está garantizado puesto conocemos quienes son los integrantes que conforman ese censo.

Dijo que los comerciantes que venderán las bebidas alcohólicas, pagaron su licencia, su permiso y el cual tiene derecho a que tengan que otorgar un buen servicio, pero a que el ayuntamiento esté supervisando el trabajo que ellos ofrecen, es así como ellos podrán estar controlando.

Te puede interesar:



Por ello dijo que no se permitirá que otras personas realicen la venta de bebidas alcohólicas si no se encuentran dentro del censo, ya que aseveró que ellos ya fueron informados de cómo se iba a trabajar, además para no exceder el número de comercios que realizarán está venta y así mantener un control que garantice la seguridad en estas fiestas.

“No se da un puesto más, así lo dejo claro a nadie que no esté dentro de un censo que ya viene año con año dándose, porque es así como tenemos claro los puestos que se pueden instalar, ya que cuentan con los permisos para realizar esta venta y así tenerlo claro”, precisó.

La edil señaló que el corredor donde se instalaran estos puestos estarán ubicados en una de las calles que está cerca del centro de la ciudad, pero es un punto que ya se ha especificado por las áreas de Licencias y Reglamentos junto con la Regiduría de Hacienda.