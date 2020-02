Habitantes de Temoac toman el IEBEM

Padres de familia y habitantes de la comunidad de Amilcingo en el municipio de Temoac, llegaron desde las 10 de la mañana de este lunes para tomar las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM); ahí acusaron a las autoridades de no dar respuesta a las solicitudes que desde año más de un año, han hecho a favor de la Escuela Primaria Emiliano Zapata y Vicente Guerrero.

Los manifestantes colocaron cadenas en las rejas de la institución para no permitir la entrada y salida tanto del personal que se encontraba laborando, ni tampoco de ciudadanos que acudieron a realizar un trámite.

Por un lapso de casi 5 horas los manifestantes permanecieron adentro del IEBEM hasta que llegó el Director Eliacin Salgado de la Paz, con quien entablaron una mesa de diálogo para después retirarse pasadas las 2 de la tarde

Cerca del medio día los padres de familia se enfrentaron a empujones con personal del IEBEM y ciudadanos que exigían se les permitiera salir, mientras que Salgado de la Paz pedía a los inconformes dejaran salir a "la abogada tiene que entregar una diligencia y sino lo hace nos multan, es una multa importante por favor dejen que salga", insistía, ante la negativa.

Después de un cruce de palabras los inconformes liberaron a la abogada, quien asustada salió del tumulto.

Humberto Sandoval Zamora, quien encabezó la demanda detalló que "llevamos año y medio platicando con el Secretario de Educación y el Director del IEBEM y no han atendido nuestro pliego petitorio; la Escuela Primaria Emiliano Zapata y Vicente Guerrero se encuentran en pésimas condiciones".

De acuerdo con el líder, es un solo plantel que alberga a estudiantes en dos turnos.

"No hay salón de cómputo, mobiliario, proyectores, los baños están en pésimas condiciones, no hay seguridad porque la barda se la saltan, no han terminado la malla ciclónica; tampoco tenemos maestro de cómputo, ni de inglés, los niños están en condiciones deplorables".

Mencionó que son 192 niños en un turno en el turno matutino y 102 en el turno vespertino, quienes acuden al plante sin las mínimas condiciones para su formación educativa, situación que los orilló a tomar otras medidas.

"Venimos dispuestos a quedarnos aquí hasta que tengamos una respuesta definitiva, y esperamos encontrarla pronto porque tenemos que regresar a trabajar y que la gente aquí puede realizar su trámites".

Más tarde en un Comunicado de Prensa el IEBEM informó que entre los acuerdos que se habían alcanzado fue que se harán "la gestión conjunta ante el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Secretaría de Obras Públicas de diversas reparaciones y acondicionamiento físico del inmueble escolar, al mismo tiempo de dar acompañamiento para solicitar al Ayuntamiento de Temoac instrumentos y materiales para la banda de guerra, entre otros apoyos; gestionar ante la federación la entrega gradual de equipo de cómputo e impresión, así como la revisión técnica del patrimonio tecnológico en posesión de estas escuelas. El titular del IEBEM aseguró que durante el mes de febrero se otorgará material didáctico en beneficio de la biblioteca escolar al interior del plantel".