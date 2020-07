Guarda gobierno de Morelos cenizas de muertos por Covid-19 en EU

El gobierno del estado recibió las cenizas de los morelenses repatriados el fin de semana, se trata de los restos mortales de 16 connacionales que fallecieron por el Coronavirus, y cuyos familiares solicitaron su traslado; sin embargo, estos serán entregados a sus familiares el próximo miércoles, informó el subsecretario de gobierno, Mauricio Termignioni. Confió que están siendo resguardados en uno de los salones, y no existe riesgo porque son las cenizas de esos ciudadanos.

De los 250 mexicanos fallecidos y que fueron repatriados por parte del gobierno mexicano, 16 son morelenses, aunque llegaron al aeropuerto Benito Juárez el sábado por la noche, fue la secretaria de Relaciones Exteriores, la que solicitó el apoyo de los secretarios de los estados de Desarrollo Social, por lo que el titular en Morelos, Osiris Pasos, fue quien acudió al aeropuerto y llevó a cabo todos los trámites.

Mauricio Termignioni explicó que cuando las cenizas llegaron a Morelos fueron resguardados en Casa de Gobierno y el miércoles está previsto entregarlas a sus familias. “Todo se hizo el sábado a la media noche, el secretario Osiris Pasos, es muy sensible al tema, y la idea de esto es traer los restos de los connacionales y entregarlos a sus familiares, y cada quién de acuerdo con sus creencias religiosas y costumbres les den sepultura”.

El funcionario estatal, comentó que depende de los familiares si quieren hacer del recibimiento de las cenizas un evento público o privado, incluso el entierro que hagan ellos, “hoy están cuidados los restos por la seguridad misma del palacio porque están guardados en uno de los salones, y como son las cenizas que ya vienen en urnas, y no existe un riesgo de otro tipo, porque bueno el virus no soportaría ese grado de calor, pero no hay riesgo”.

De los morelenses cuyos restos fueron repatriados pertenecen a por lo menos cinco diferentes municipios, como Jiutepec, Ayala, Temixco, Tepoztlán, entre otros.

Mauricio Termignioni, dijo que al parecer no hay familias entre los fallecidos afortunadamente, aunque también dijo que estos restos son los que fueron traídos de un avión en Nueva York, por lo que no descartó que puedan llegar más, dado que el gobierno estatal tiene al menos el dato que hay alrededor de 44 fallecidos por Covid-19 en EU.

RESTOS

