Gobierno vacunará a menores de 15 a 17 años contra el Covid-19

Unos 100 mil menores de 15 a 17 años de edad sin factores de riesgo serán inmunizados contra Covid-19 en los próximos meses en Morelos.

La Brigada Correcaminos ya se prepara para tal fin y aunque aún no hay fecha para el operativo se debe tener listo el esquema de atención.

El coordinador del Programa de Vacunación, José Miguel Ángel Van Dick Puga, dijo que se prevé sean alrededor de 100 mil las y los menores que serán vacunados una vez que lleguen las dosis suficientes del biológico Pfizer.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, precisó que la estrategia nacional se ampliará a menores sin enfermedades, a la par que avanza la vacunación en menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas, grupo del cual apenas se lleva un avance del 10 por ciento a pesar de los insistentes llamados a que padres de familia acudan. En el caso de Morelos la cifra supera los 3 mil, de un total de 8 mil que se estiman inmunizar.

A nivel país son 249 los menores de 15 a 19 años de edad que han fallecido por Covid-19, dijo López Gatell, cifra muy debajo de las que tiene que ver con “agresiones” en donde el número llega a las 2 mil 362 muertes de este grupo de edad, al retomar cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del año 2020.

Restricción de viajes por tipo de vacuna frena el turismo

Algunos ciudadanos morelenses que planean salir del México para visitar a sus familiares en el extranjero han comenzado a tener problemas para viajar, pues las autoridades de los países a los que se dirigen están restringiendo el acceso a las personas que no tienen aplicada la vacuna de ciertos laboratorios.

Por ejemplo, la Unión Europea solo permite el ingreso al viejo continente a aquellos que se inmunizaron con Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna y AstraZeneca, solo que no sea la fabricada en la India.

Mientras que en Estados Unidos los únicos que pueden ingresar son quienes se aplicaron Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Covishield y Covaxin.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en Morelos, German Campos, aseguró que estas restricciones están incidiendo en los planes de los morelenses que ya estaban pensando en salir del país.

“Lamentablemente esta cuestión de la vacunación, cuando se habló de ella pensamos que el que se vacunara iba a quedar listo para cualquier situación pero no se especificó que ciertas vacunas no iban a ser aceptadas en ciertas partes del mundo, entonces eso vino a afectar directamente al turista”.

Un sector importante que se inmunizó con una de los laboratorio que no se les permite el ingreso a Estados Unidos y la Unión Europea fueron los maestros quienes recibieron la dosis de cansino y ahora, algunos que tienen familia fuera de México están buscando aplicarse las permitidas por esas naciones.

“Nos gustaría que el Gobierno diera la opción de que los ciudadanos se pudieran regular con la vacuna que necesitan y darles el certificado que requieren en otro país. Eso nos sería de gran ayuda, pero no parece que sea del interés del sector salud”, mencionó German.

Al tema tendrían que entrarle tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que debe tener el registro de qué países tienen restricciones y de qué tipo, así como la Secretaría de Salud Federal que es la encargada de la aplicación de las vacunas en territorio nacional.

Destacó que lo más viable era aplicar un solo tipo de vacuna que fuera aceptada en todo el mundo para que no se tuvieran ese tipo de contratiempos que ahora esta echando abajo los planes de muchos turistas que ya llenaban pasar navidad o Año Nuevo con sus familias.

Continúa la vacunación de rezagados

Explicó también que los menores siguen siendo parte del grupo de población que menos riesgos tienen ante el virus, pues conforme avanza la edad de la persona los cambios en el sistema inmune los hacen más susceptibles.

Este martes también se llevó a cabo la jornada de vacunación para “rezagados” que hacen falta por recibir la segunda dosis contra Covid-19 tanto de Pfizer como AstraZenaca, esto en el módulo del Hospital Militar de avenida Domingo Diez, ahí jóvenes Insistieron en recibir la primera dosis “de Pfizer”.

“Ya vine en otras dos ocasiones y me dijeron que no es para primeras dosis pero luego me entero que si; cuando me tocaba venir no lo hice porque justamente di positivo a Covid-19 que fue en agosto entonces ahora que vengo no quieren ponérmela”, acusó Irlanda, joven universitaria que llegó a intentar recibir la primera dosis.

En dicho punto la demanda era baja comparada con otros días, por lo que quienes llegaban eran atendidos relativamente rápido, así no había filas afuera de dichas instalaciones.





Con información de Javier Omaña





