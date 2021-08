Gobierno estatal y federal abandonan a Tepalcingo: alcalde

Alfredo Sánchez Vélez, presidente municipal de Tepalcingo, denunció que no cuentan con el respaldo de las autoridades estatales y federales para la realización de diversas obras y mantenimiento de las principales vialidades.

Informó que se ha iniciado con el programa de bacheo en el municipio debido a los múltiples socavones que han proliferado en las principales vialidades.

Una de las más afectadas es la carretera Tepalcingo–Atotonilco que conecta a los habitantes de Axhochiapan, Tepalcingo y Jonacatepec, pero también es una de las que se encuentra en peores condiciones ante la falta de mantenimiento.

Lamentó que la administración no ha tenido el respaldo del gobierno estatal y federal para arreglar las carreteras del municipio, las cuales presentan una notoria falta de mantenimiento.

Sánchez Vélez señaló que el objetivo es reencarpetar la carretera; sin embargo, el recurso es insuficiente.

Afirmó que de manera verbal y por escrito se ha solicitado recurso económico al gobierno del estado para este fin, pero no han tenido respuesta alguna de las autoridades.

“Vamos a tapar todos los hoyos desde el puente de Atotonilco hasta los límites con Axochiapan, o mejor conocido como la yesera, pasando las curvas del agua fría, todo esto es por parte del ayuntamiento (…) hemos pedido a través de muchos oficios y de forma verbal el recurso para el reencarpetamiento pero no hemos tenido respuesta, como presidente municipal no nos podemos quedar viendo los baches, no podemos reencarpetar como ayuntamiento pero sí podemos bachear".

Calificó la carretera Tepalcingo–Atotonilco como horrible, por ello exhortó a la población a manejar con precaución para evitar accidentes y pérdidas tanto materiales como humanas.