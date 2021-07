Gobierno estatal frena respuesta a profesores

Una comisión de profesores en Morelos volvió a solicitar a la autoridad estatal el pago inmediato de todos los adeudos atrasados para el sector, Yossmin Castillo Castrejón, representante de la coalición de Trabajadores de la Educación en el estado, aseveró que en el gobierno federal les han avalado sus exigencias pero el gobierno morelense no ha hecho llegar la información a la SEP tanto de los afectados como el monto de los adeudos.

Recordó que es el mismo tema que desde el 25 de noviembre que en las mesas de negociaciones locales y federales han venido demandando, porque no han recibido respuesta del pago inmediato de todos los adeudos que existen en Morelos, aunque al momento en el gobierno federal ya lograron un aval, pero desde la entidad la autoridad educativa no ha mandado la relación, así como los montos pendientes para los profesores que reclaman el pago de sus beneficios.

“Es un proceso administrativo, desafortunadamente allá sí dan respuesta y el presidente sí nos recibe y sí atiende, pero aquí, en el estado de Morelos, no hemos avanzado nada porque no hay citas y no hay agenda, y menos trabajo; nosotros solo queremos coadyuvar, ya les están diciendo cómo hacerlo, solamente que hagan la petición”.

Al final es algo que pareciera cuestión de actitud por parte de la autoridad educativa local y es directamente el IEBEM quién debería tener ese concentrado de sus trabajadores a los que no les han pagado, así como los motivos por los que no ha cumplido.

Yossmin Castillo afirmó que es ilógico que no cuente con la lista del total de los dos mil 800 profesores de rúbrica que quieren ser basificados.

Asimismo, hay otros profesores de PEI evaluados, agregó, entre ellos 49 buenos y cinco destacados, y es el momento en que no se les ha basificado y su examen fue desde el 2018, es decir, el IEBEM los debió haber basificado desde el 31 de mayo, por lo tanto es una omisión y un delito que no lo haya hecho, como puede ser la retención de un salario del trabajador, mientras la ley señala que no se puede retener por más de dos meses y la autoridad educativa lo ha hecho durante dos años.

Finalmente, adelantó que a más de 15 días, no han tenido respuesta por parte del gobierno estatal, por lo que han pensado en realizar un plantón en la “mañanera” del Presidente de la República hasta que obtengan una respuesta.

