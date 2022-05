Gobierno entrega casas a damnificados por el sismo 19S

A cuatro años ocho meses del sismo del 19 de septiembre de 2017 y dos años después de haberse construido las viviendas para los damnificados de la Hacienda Vieja, finalmente se lleva a cabo la entrega formal de 32 viviendas construidas por la fundación "Échale a tu casa" con el apoyo de las fundaciones de Banamex y New Story, evento que encabezó el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El evento protocolario celebrado cerca del mediodía en el predio, aún propiedad de Ofelia Martínez, la donante del terreno que está en proceso de escrituración, fue encabezado por el gobernador, en compañía del alcalde José Luis Maya Torres; el director de la Fundación Échale, Francesco Piazzei; Sergio Maciel, de la asociación de fomento social de City Banamex; Paulina Corrales, de la fundación New Story; entre otros secretario del gabinete estatal y diputados.

La bienvenida la dio el alcalde de Zacatepec, Maya Torres, quien reconoció que las casas se construyeron hace dos años, periodo de lucha de las 32 familias ante una serie de irregularidades; dio un agradecimiento especial a la licenciada Ofelia Martínez, quien participó para donar parte de este predio y una parte la vendió al 50 por ciento de su costo.

Paulina Corral, de New Story, recordó el taller de Deco-diseño-sueños en el 2018, donde la población manifestó que su sueño era tener una casa y un patrimonio para su familia, por lo que este miércoles 25 de mayo recibieron las llaves de su casa.

En este marco se entregaron las llaves simbólicas de las 32 familias. En representación de los beneficiados habló la representante Fabiola Ortega; “han pasado más de cuatro años desde el sismo del 2017, donde se cayó el lugar donde vivíamos, no teníamos esperanza, no teníamos confianza en nada ni en nadie”, dijo al agradecer la visita y el tiempo del gobernador.

“Hoy cambia la historia de 32 familias señor gobernador, estamos aquí gracias al trabajo de las instituciones como Échale, para que puedan seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Agradeció la presencia de José Luis Maya Torres y su cabildo, por estar presente en este acto tan importante para nosotros por no dejarnos solos, por lograr lo que en administraciones pasadas no se pudo o no se quiso".

“Queremos agradecer con el corazón en la mano, a nuestros donantes; fomento social Banamex y Fuerza México, New Story, que no nos abandonaron, sin ustedes, este no hubiera sido posible, por aquel amargo siniestro y ahora tener una casa digna".

El gobernador por su parte dijo que le emocionaba estar presente en dicho evento, “de verdad me da mucho gusto estar aquí, este gran esfuerzo de todos y con la mano de nosotros fue muy importante estas viviendas para ustedes, sabemos lo que vivieron, lo que sufrieron, la insistencia… y finalmente tienen estas viviendas dignas que se merecen".

El director de la Fundación Échale, Francesco Piazzei, preciso que las 32 viviendas dúplex representaron un costo de 12.5 millones de pesos, recursos reunidos a través de las fundaciones, el gobierno del estado y el Municipio gestionó y aportó los recursos para dotarlos de los servicios públicos.





