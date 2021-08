Gobierno del Estado ve poco interés en resolver problema del agua

El secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas adelantó que iniciaron los acercamientos con autoridades federales para el tema de la deuda del organismo operador con el SAPAC; pero han visto poco interés del actual gobierno capitalino, mientras la CFE, la SEGOB y el ejecutivo estatal, adelantó, estarán invitando a las negociaciones al alcalde electo que heredará el compromiso, y que ha mostrado mayor interés en ese asunto, porque la exigencia del gobernador, Cuauhtémoc Blanco es buscar salida al conflicto que vive la capital morelense.

Durante todo el año, explicó han tratado de participar como un enlace junto con la SEGOB, con el fin de buscar una solución, pero a la fecha no se ha encontrado un posicionamiento serio por parte del municipio, y recientemente se han incorporado funcionarios de mayor capacidad de decisión, y han presentado propuestas a la CFE que se han evaluado y no se han considerado viables.

Y es que “el tema no solamente es el adeudo que se tiene que es muy grande, con más de 260 millones de pesos, sino los adeudos que se van a estar generando de aquí en un futuro, ante eso es necesario tomar una decisión de fondo y estructural y primero se tiene que sanear el organismo operador del agua para como lo establece la ley pueda tener la autonomía financiera necesario para que preste con eficacia el servicio que es fundamental, no solo para la población y la supervivencia se pueda dar con calidad”.

Y la necesidad que tiene la población en todos, los sentidos del vital líquido; confió el funcionario estatal que no se descarta en este momento, ninguna posibilidad por parte del gobierno del estado, para intervenir en este tema a pesar de que es una función que originariamente en términos de la constitución federal y las leyes locales le corresponde al municipio, pero, aun así, en estados de excepción como este el Estado puede intervenir, y no se descarta ninguna alternativa.

Lo que, si no se puede hacer, comentó, Ojeda Cárdenas es rescatar un organismo que no está dispuesto a sanearse y replantearse en su funcionamiento para tener viabilidad financiera y operativa. Recordó que la facturación mensual es de once millones de pesos y el organismo operador de agua solo está dispuesto a pagar máximo tres millones de pesos, y de cualquier forma todos los meses se siguen generando adeudos por ocho millones de pesos.

En este momento, Pablo Ojeda, expuso lo de menos es el adeudo, si de cualquier forma al concluir la administración actual se le heredara a la siguiente administración otra cantidad importante de adeudos.

Por ello, la CFE, la SEGOB, el gobierno del estado, y “ojalá que participe de manera seria el ayuntamiento, pero involucrando al presidente municipal electo que ha manifestado un interés serio para contribuir en la solución de esta problemática y lo vamos apoyar porque lo que queremos es que la población de Cuernavaca pueda contar con el suministro regular de agua potable.