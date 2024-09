Gobierno de Morelos no trasladará reos al nuevo Cereso

Personas privadas de su libertad no serán trasladadas al nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso), que estará ubicado en Cuernavaca, por la actual administración, sino que le competerá al gobierno entrante. Así lo expresó el encargado del Poder Ejecutivo Estatal, Samuel Sotelo Salgado.

En entrevista con medios de comunicación, Sotelo Salgado confirmó que en los próximos días se inaugurará este nuevo penal, el cual ya está adecuado y que estará en a un costado de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y frente a la Guardia Nacional, en Bulevar Cuauhnáhuac.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"Yo creo que se va a quedar para la siguiente administración, es posible que haya un acto protocolario, pero hasta ahí. No, no hay ningún acto de esa naturaleza (traslados)... La inauguración es probable porque las instalaciones están prácticamente listas, pero el traslado todavía no se va a realizar, será la siguiente administración que lo haga", expresó Sotelo Salgado.

Cabe señalar que en recientes días se publicó en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el decreto sobre este nuevo penal en el estado de Morelos, el cual será varonil, con capacidad para cerca de 800 internos.

El estado de Morelos sumará un nuevo espacio de este tipo, junto con los penales ubicados en Cuautla, Jantetelco, Jojutla, Xochitepec, así como el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla).

Sotelo Salgado espera que se inaugure el espacio con un acto protocolario por parte de la actual administración que concluye en los próximos 20 días.

En otro orden de ideas, Sotelo Salgado confirmó que estará presente para realizar el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en Palacio de Gobierno y ya se plantea una verbena popular, de la cual no reveló mayores detalles.

Sí hay, ya se están haciendo los preparativos y ahí los esperamos a todos

Descartó que se tenga algún foco rojo en específico para ese día en algunos de los municipios, los cuales tendrán que hacer valer la Ley Seca, para evitar cualquier incidente de seguridad.

Por cuanto a la celebración del Ejecutivo señaló que habrá protocolos de seguridad como cada año en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca.