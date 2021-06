Gobierno de Jiutepec condena cierre vial en Cuauhnáhuac

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense “Gustavo Salgado” se manifiesta en Paseo Cuauhnáhuac en demanda de solución a un conflicto laboral.

Al respecto, el Gobierno de Jiutepec emitió un comunicado para fijar postura y en él establece:





1.-Se trata de un conflicto individual en el que la C. Amelia Hernández Ponce, presidenta de dicha agrupación, realiza un reclamo al Gobierno de Jiutepec para que efectúe el pago de vales de despensa y diferentes prestaciones.

2.- La ciudadana ejerció su derecho al reclamo de las mismas, al presentar ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos una demanda laboral.

3.- La demanda en este momento se encuentra en proceso.

4.- Es fundamental hacer del conocimiento de la población que no es competencia del Gobierno Municipal otorgar dichas prestaciones, en virtud de que la mencionada C. Amelia Hernández Ponce recibió en el año 2017 acuerdo pensionatorio en el que por omisión de la administración 2016-2018 no se contemplaron los vales de despensa para la cuantificación de su pensión, por lo tanto la administración se encuentra imposibilitada para realizar el pago de las prestaciones cuando no se encuentran contempladas en el acuerdo.

5.- En este momento el Gobierno de Jiutepec no puede otorgar el pago de las prestaciones a las que no se está condenado por una resolución definitiva de un tribunal laboral.

6.- Una vez que exista una resolución se actuará en consecuencia; por lo tanto la interesada y el Gobierno de Jiutepec se mantienen a la espera de la resolución del juicio laboral.

7.-El Gobierno de Jiutepec condena enérgicamente la obstrucción de las vías públicas en el municipio y conmina a la agrupación a no afectar intereses de terceros que transitan por el municipio.





Cortesía | Ayuntamiento de Jiutepec





Información del Ayuntamiento de Jiutepec