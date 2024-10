Gobierno de Cuauhtémoc Blanco dejó altas cifras en feminicidio: Digna Ochoa

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó cifras alarmantes en feminicidio en Morelos, ya que ocupa el primer lugar a nivel nacional por este delito y el cuarto en números absolutos, informó Susana Díaz Pineda, integrante del centro de derechos humanos “Digna Ochoa”.



Díaz Pineda manifestó que hasta el mes de septiembre Morelos registró 42 feminicidios y 65 asesinatos de mujeres, para un total de 107 casos en lo que va del año.

“Este balance que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es al 30 de septiembre que es el día que termina formalmente la administración de Cuauhtémoc Blanco y pues sí resulta una situación lo bastante alarmante como para volver a insistir que hacen falta estrategias y acciones inmediatas”, expresó.

El sexenio de Cuauhtémoc Blanco fue el más violento para las mujeres, de acuerdo con Susana Díaz del Centro de DH “Digna Ochoa”, quien informó que Morelos terminó septiembre como el número uno en feminicidios por cada 100 mil habitantes



Por cuanto, a la disparidad de cifras la activista refirió que se da porque la Fiscalía General del Estado no está realizando su labor de manera correcta al clasificar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios.

“Hemos detectado que la Fiscalía no está haciendo el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres, no lo hace de manera correcta, es decir que no está clasificando como feminicidios los homicidios dolosos”.

Díaz Pineda señaló que Morelos se encuentra de manera alarmante cuatro veces más arriba de la media nacional en cuanto a las muertes violentas de mujeres. Agregó que, dentro de los 100 municipios a nivel nacional con mayor índice de este delito por número de mujeres habitantes están Cuautla con 7 casos en onceavo lugar; Cuernavaca en lugar 14 con 6; seguidos de Temixco con 5 feminicidios; así como Xoxocotla, Atlatlahucan, Emiliano Zapata y Jiutepec con 3 cada uno.

De esta lista, señaló que aparecen cuatro de los ocho municipios que tienen alerta de violencia de género Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, y Emiliano Zapata, pero se suman otros que no estaban documentados.

“Desde 2015 hay una alerta de violencia en ocho municipios, sin embargo, seguimos estando en los primeros lugares de feminicidio y estos municipios que tienen la alerta de violencia de género tienen los primeros lugares, pero llama la atención municipios que no tenían esta violencia documentada como Xoxocotla y Atlatlahucan”.

En este sentido, dijo que es necesario que las medidas de la alerta se apliquen para los 36 municipios con una estrategia conjunta para erradicar estos casos.