Gobierno de Blanco Bravo mantenía "aviadores" en Turismo: Daniel Altafi

La anterior administración del gobierno estatal mantenía “aviadores” en la extinta Secretaría de Cultura y Turismo, dijo el secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares; señaló que el tema se está revisando a fondo porque se han detectado pagos a personas contratadas por honorarios de las que no se ve algún trabajo plasmado.

“Estoy seguro que había aviadores... Vamos a ver la contratación de honorarios, cómo se dio y si realmente entregó su trabajo cada persona que fue contratada”.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Durante la presentación del Festival Miquixtli en el museo Juan Soriano, el funcionario dijo que como parte de las observaciones que se han realizado durante estos primeros días de gobierno han detectado que, a pesar de que estaban en uso las oficinas de la avenida Morelos Sur, en la colonia Las Palmas, y de la calle Hidalgo, en el centro de Cuernavaca, ninguna tuvo mantenimiento durante los últimos seis años.

No se hizo un plan preventivo de mantenimiento, a la Secretaría de Turismo que está ubicada en la avenida Morelos, a la altura de la colonia Las Palmas y al Fideicomiso que está en calle Hidalgo número 5. Está la verdad deteriorada y no es justo, seis años y no se hizo mantenimiento y hoy nos va a costar mucho más el poder dignificar el espacio para los servidores públicos que van a estar ahí los siguientes seis años.

Entre las afectaciones al inmueble que se ubica en Avenida Morelos Sur, el funcionario detalló que la barda que se ubica al final del predio y que conecta con la calle Jalisco sufrió una lesión desde 2017 que nunca se atendió.

Ahora será con apoyo de la Secretaría de Infraestructura que buscarán recuperar el espacio.

Local Gobierno detecta anomalías en fideicomiso Lago de Tequesquitengo

“Nos van a ayudar y vamos a darle un cambio, porque es la casa del Turismo del estado y no puede quedarse así, en el reflejo de lo que no se hizo en seis años”.

Calificó de un error haber fusionado las Secretarías de Turismo y Cultura, puesto que ahora les va a costar mucho más trabajo y recurso funcionar como una sola.

“Vamos a poner especial de cómo se ejercieron los gastos en el fideicomiso de turismo y en el caso de la Secretaría como se manejaron las altas las bajas y los proyectos llegaron a ejecutarse si fueron debidamente licitados, procesados y obviamente las empresas responsables”.

Recientemente, Mirsa Berenice Suárez Maldonado, directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelos, también reveló que las instalaciones de este organismo público están abandonadas y con déficit de personal para atender las necesidades requeridas.

Destacando que en especialmente en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), ubicado en Emiliano Zapata y en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en Cuautla.

Con información de Maritza Cuevas